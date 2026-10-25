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Válassz egy meleg italt, megmondjuk, milyen az ideális társad!

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Válassz egy meleg italt, megmondjuk, milyen az ideális társad!

Schuster Borka
Írta 2026.10.25.
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Ahogy beköszönt a hűvösebb idő, egyre jobban esik bekuckózni egy bögre forró itallal. De vajon mit árul el rólad, hogy a gőzölgő teát, az édes forró csokit, a fűszeres sütőtökös lattét vagy a forralt bort választod?

Ez a játékos személyiségteszt segít elképzelni, milyen társ mellett érezhetnéd igazán jól magad.

A tested gyenge pontja a csillagjegyed szerint

Forró tea – Aki mellett önmagad lehetsz

Ha a forró tea mellett teszed le a voksodat, valószínűleg értékeled a nyugalmat, az őszinte beszélgetéseket és az apró figyelmességeket. Nem feltétlenül a látványos gesztusokkal lehet levenni a lábadról, sokkal inkább azzal, ha valaki emlékszik arra, mit meséltél neki a napodról, vagy észreveszi, amikor egy kicsit több törődésre van szükséged.

Az ideális társad olyan ember, aki mellett nem kell folyamatosan bizonyítanod. Nem várja el, hogy mindig szórakoztató, energikus vagy problémamentes legyél, és a csendet sem érzi kínosnak. Képes meghallgatni anélkül, hogy rögtön megoldásokat kínálna, és a nézeteltérésektől sem menekül el.

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Számodra a szerelem nem feltétlenül egy véget nem érő hullámvasút, hanem inkább egy biztos pont, ahová jó hazatérni. Olyan valakire vágysz, akivel egy fárasztó nap végén ugyanúgy jólesik beszélgetni, mint egymás mellett olvasni, külön-külön a saját gondolataitokba merülve.

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