„Legyen házias, szexi és független” – A férfiak a tökéletes nőt keresik, de az illúzió

Amióta az eszemet tudom, mindig voltak fiú barátaim. Talán ezért is van az, hogy az évek alatt rengeteg őszinte beszélgetést folytattam velük párkapcsolatokról, nőkről, vágyakról, félelmekről.

Azt látom, hogy az elmúlt években sokat változott, pontosan mit keresnek a férfiak a nőkben, de egy dolog állandónak tűnik: egyre tudatosabban fogalmazzák meg az igényeiket és pontosan meg tudják mondani, mit várnak el leendő partnerüktől. Ez elsőre előnynek hangzik – de közben óriási csapda is lehet.

A tökéletes nő illúziója

A fiú barátaimon gyakran látom, hogy egyfajta „álomnőt” keresnek. Valakit, aki minden szerepben hibátlan: jó háziasszony, aki ellátja a családot és gondoskodik a gyerekekről, de közben szexi és független is. Akinek van karrierje, de nem keres többet, mint a férfi. Aki támogatja őt, de soha nem szól bele „úgy igazán” a dolgaiba. Aki erős és önálló, de közben mindig alárendelődik, ha úgy hozza a helyzet…

Ezek az ellentmondások már önmagukban is megoldhatatlanok, főleg, ha hozzácsatoljuk, hogy egyetlen ember sem lehet egyszerre minden szerepben tökéletes.

Én pedig, aki a saját kapcsolatomon keresztül pontosan látom, hogy a szerelem nem egy kész csomagként érkezik, gyakran elszomorodom ezeken a megállapításokon.

Egy új partnerben sosem a tökéletes társat kapjuk – hanem lehetőséget arra, hogy két ember sok év alatt összecsiszolódjon, alkalmazkodjon, tanuljon egymástól.

Még így is jönnek hullámvölgyek, apró elcsúszások, amelyeket közösen kell helyrerakni. Jó esetben nem drámai krízisekről van szó, hanem arról, hogy finomhangoljuk a kapcsolatot. De épp ettől lesz mélyebb, tartalmasabb a kötődés…

