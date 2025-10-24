„Legyen házias, szexi és független” – A férfiak a tökéletes nőt keresik, de az illúzió
Unsplash

Címlap / Szerelem / „Legyen házias, szexi és független”...

„Legyen házias, szexi és független” – A férfiak a tökéletes nőt keresik, de az illúzió

Szabó Erzsébet
Írta 2025.10.24.

Amióta az eszemet tudom, mindig voltak fiú barátaim. Talán ezért is van az, hogy az évek alatt rengeteg őszinte beszélgetést folytattam velük párkapcsolatokról, nőkről, vágyakról, félelmekről.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Azt látom, hogy az elmúlt években sokat változott, pontosan mit keresnek a férfiak a nőkben, de egy dolog állandónak tűnik: egyre tudatosabban fogalmazzák meg az igényeiket és pontosan meg tudják mondani, mit várnak el leendő partnerüktől. Ez elsőre előnynek hangzik – de közben óriási csapda is lehet.

A tökéletes nő illúziója

A fiú barátaimon gyakran látom, hogy egyfajta „álomnőt” keresnek. Valakit, aki minden szerepben hibátlan: jó háziasszony, aki ellátja a családot és gondoskodik a gyerekekről, de közben szexi és független is. Akinek van karrierje, de nem keres többet, mint a férfi. Aki támogatja őt, de soha nem szól bele „úgy igazán” a dolgaiba. Aki erős és önálló, de közben mindig alárendelődik, ha úgy hozza a helyzet…

Ezek az ellentmondások már önmagukban is megoldhatatlanok, főleg, ha hozzácsatoljuk, hogy egyetlen ember sem lehet egyszerre minden szerepben tökéletes.

Olvass még a témában

Én pedig, aki a saját kapcsolatomon keresztül pontosan látom, hogy a szerelem nem egy kész csomagként érkezik, gyakran elszomorodom ezeken a megállapításokon.

Egy új partnerben sosem a tökéletes társat kapjuk – hanem lehetőséget arra, hogy két ember sok év alatt összecsiszolódjon, alkalmazkodjon, tanuljon egymástól.

Még így is jönnek hullámvölgyek, apró elcsúszások, amelyeket közösen kell helyrerakni. Jó esetben nem drámai krízisekről van szó, hanem arról, hogy finomhangoljuk a kapcsolatot. De épp ettől lesz mélyebb, tartalmasabb a kötődés…

iStock

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ezt hozza 2025. október 24. a numerológia szerint – a tisztánlátás napja

Ezt hozza 2025. október 24. a numerológia szerint – a tisztánlátás napja
Ma, október 24., Salamon, Rafael és Rafaela névnapja van – mit üzen a név viselőiről?

Ma, október 24., Salamon, Rafael és Rafaela névnapja van – mit üzen a név viselőiről?
Meglepő, de igaz: a dió-diétával képes leszel végre lefogyni

Meglepő, de igaz: a dió-diétával képes leszel végre lefogyni
Minden férfi-testszagra van egy nő! 8 hihetetlen tény a férfi higiéniáról

Minden férfi-testszagra van egy nő! 8 hihetetlen tény a férfi higiéniáról
„Segítség, nem tettem hűtőbe a vajat!” Biztos, hogy megromlott?

„Segítség, nem tettem hűtőbe a vajat!” Biztos, hogy megromlott?
Örök üzenetű tetoválások, amiket sose fogsz megbánni

Örök üzenetű tetoválások, amiket sose fogsz megbánni
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK