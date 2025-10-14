Új kutatás: egy gyakori vírus is szerepet játszhat a bőrrák kialakulásában

A humán papillomavírus (HPV) bizonyos típusai a bőrrák egy fajtájának, a laphámráknak a kialakulásában is szerepet játszhatnak. Az új kutatások arra utalnak, hogy a vírus bőrön terjedő formái is hozzájárulhatnak a daganatok kialakulásához.

Egyre többet tudunk a humán papillomavírusról (HPV), amely hosszú ideje ismert kockázati tényezője a méhnyakráknak és más, szexuális úton terjedő daganatoknak. A The Healthy beszámolója szerint most azonban új kutatások arra utalnak, hogy a HPV bizonyos típusai – különösen a bőrön terjedő formák – a bőrrák egy fajtájának, a laphámráknak a kialakulásában is szerepet játszhatnak.

Mi az a HPV, és miért ilyen gyakori?

A HPV az egyik leggyakoribb vírusfertőzés világszerte, és Magyarországon is széles körben elterjedt. Egy 2025-ös amerikai jelentés szerint az emberek túlnyomó többsége – a nők több mint 80%-a, a férfiak több mint 90%-a – élete során legalább egyszer megfertőződik valamelyik HPV-törzzsel.

A vírusnak több mint 200 típusa ismert, és ezek közül több is okozhat daganatos elváltozásokat. A legismertebb ezek közül a méhnyakrákhoz köthető típusok, de a HPV bizonyos formái más területeken – például a végbélnyílás, a pénisz, a torok vagy a szájüreg – is szerepet játszhatnak a rákos sejtek kialakulásában.

