Új kutatás: egy gyakori vírus is szerepet játszhat a bőrrák kialakulásában
iStock

Címlap / Stílus / Arc / Új kutatás: egy gyakori vírus is...

Új kutatás: egy gyakori vírus is szerepet játszhat a bőrrák kialakulásában

Nyul Debóra
Írta 2025.10.14.

A humán papillomavírus (HPV) bizonyos típusai a bőrrák egy fajtájának, a laphámráknak a kialakulásában is szerepet játszhatnak. Az új kutatások arra utalnak, hogy a vírus bőrön terjedő formái is hozzájárulhatnak a daganatok kialakulásához.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

Egyre többet tudunk a humán papillomavírusról (HPV), amely hosszú ideje ismert kockázati tényezője a méhnyakráknak és más, szexuális úton terjedő daganatoknak. A The Healthy beszámolója szerint most azonban új kutatások arra utalnak, hogy a HPV bizonyos típusai – különösen a bőrön terjedő formák – a bőrrák egy fajtájának, a laphámráknak a kialakulásában is szerepet játszhatnak.

Mi az a HPV, és miért ilyen gyakori?

A HPV az egyik leggyakoribb vírusfertőzés világszerte, és Magyarországon is széles körben elterjedt. Egy 2025-ös amerikai jelentés szerint az emberek túlnyomó többsége – a nők több mint 80%-a, a férfiak több mint 90%-a – élete során legalább egyszer megfertőződik valamelyik HPV-törzzsel.

A vírusnak több mint 200 típusa ismert, és ezek közül több is okozhat daganatos elváltozásokat. A legismertebb ezek közül a méhnyakrákhoz köthető típusok, de a HPV bizonyos formái más területeken – például a végbélnyílás, a pénisz, a torok vagy a szájüreg – is szerepet játszhatnak a rákos sejtek kialakulásában.

Olvass még a témában

Oldalak: 1 2 3 4 5 6

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/6
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Új kutatás: egy gyakori vírus is szerepet játszhat a bőrrák kialakulásában

Új kutatás: egy gyakori vírus is szerepet játszhat a bőrrák kialakulásában
„Bűnnek érzem, ha pihenek, mert az nem fogyaszt” – Történetek nőktől, akiket tönkretesz a fogyni akarás

„Bűnnek érzem, ha pihenek, mert az nem fogyaszt” – Történetek nőktől, akiket tönkretesz a fogyni akarás
Az indonéz varázsital, ami csodát tesz az emésztéseddel

Az indonéz varázsital, ami csodát tesz az emésztéseddel
„A duci nőknek önértékelési zavarai vannak” – 5 tévhit a túlsúlyos nőkről

„A duci nőknek önértékelési zavarai vannak” – 5 tévhit a túlsúlyos nőkről
„Már nem akaszkodom a férfiakra” – Nők mesélnek az önbizalmuk erősödéséről

„Már nem akaszkodom a férfiakra” – Nők mesélnek az önbizalmuk erősödéséről
Banánt ettél és fáj a gyomrod? Ez lehet az oka

Banánt ettél és fáj a gyomrod? Ez lehet az oka
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK