„Túlhajtottam magam, összeszorítottam a fogam és kibírtam – ma már másképp látom”

„Majd pihenek, ha túl vagyok ezen.” Ismerős? Nekem nagyon. Csak a pihenés valahogy mindig tolódott… vagy épp elmaradt.
Sok éven át azt gondoltam, hogy a folyamatos hajtás, a 110%-os teljesítés és a határok feszegetése egyenlő a fejlődéssel. Mindig tanultam valamit, dolgoztam, terveztem, készültem, és közben azt éreztem, hogy így leszek valaki. Így haladok. Így érek el majd oda, ahová szeretnék.
A munkámat sosem vettem félvállról. Fontos volt, és ma is az, hogy lelkiismeretesen, pontosan, megbízhatóan végezzem, amit rám bíztak. De közben nem vettem észre, hogy más kezd elfogyni: én magam.
Az „erő” sokáig azt jelentette, hogy kibírom
Csakhogy az az „utána” gyakran nem jött el. Vagy ha igen, akkor is úgy, hogy rögtön a szabadságom elején lebetegedtem. Ezt nem egyszer tapasztaltam. Először véletlennek gondoltam, de idővel egyre biztosabb lettem benne, hogy a szervezetem egyszerűen kivárt, amíg végre megengedtem neki, hogy leálljon. Csakhogy nem önszántamból tettem, hanem mert már nem volt más választásom.