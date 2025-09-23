„Túlhajtottam magam, összeszorítottam a fogam és kibírtam – ma már másképp látom”
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / „Túlhajtottam magam, összeszorítottam a...

„Túlhajtottam magam, összeszorítottam a fogam és kibírtam – ma már másképp látom”

Nyul Debóra
Írta 2025.09.23.

Sok éven át azt gondoltam, hogy a folyamatos hajtás és a határok feszegetése egyenlő a fejlődéssel. Ma már tudom, hogy a pihenés alapvető fontosságú a hosszú távú jólét érdekében.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

„Majd pihenek, ha túl vagyok ezen.” Ismerős? Nekem nagyon. Csak a pihenés valahogy mindig tolódott… vagy épp elmaradt.

Sok éven át azt gondoltam, hogy a folyamatos hajtás, a 110%-os teljesítés és a határok feszegetése egyenlő a fejlődéssel. Mindig tanultam valamit, dolgoztam, terveztem, készültem, és közben azt éreztem, hogy így leszek valaki. Így haladok. Így érek el majd oda, ahová szeretnék.

A munkámat sosem vettem félvállról. Fontos volt, és ma is az, hogy lelkiismeretesen, pontosan, megbízhatóan végezzem, amit rám bíztak. De közben nem vettem észre, hogy más kezd elfogyni: én magam.

Olvass még a témában

Az „erő” sokáig azt jelentette, hogy kibírom

Nagyon sokszor volt bennem ez a belső mantra: „most még ki kell bírni, most még össze kell szorítani a fogam, most még nem állhatok meg – majd utána pihenek.”

Csakhogy az az „utána” gyakran nem jött el. Vagy ha igen, akkor is úgy, hogy rögtön a szabadságom elején lebetegedtem. Ezt nem egyszer tapasztaltam. Először véletlennek gondoltam, de idővel egyre biztosabb lettem benne, hogy a szervezetem egyszerűen kivárt, amíg végre megengedtem neki, hogy leálljon. Csakhogy nem önszántamból tettem, hanem mert már nem volt más választásom.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Miért ízlik jobban a paradicsomlé a repülőgépen?

Miért ízlik jobban a paradicsomlé a repülőgépen?
Ne tedd! Ha így újítod fel az otthonodat, csökkented az ingatlanod értékét

Ne tedd! Ha így újítod fel az otthonodat, csökkented az ingatlanod értékét
A módszer, amivel felújíthatod a szőnyegedet. Eltűnnek a foltok is!

A módszer, amivel felújíthatod a szőnyegedet. Eltűnnek a foltok is!
Ma Lőrinc és Viktor névnapja van. Milyen személyiséget rejt a nevük?

Ma Lőrinc és Viktor névnapja van. Milyen személyiséget rejt a nevük?
Ezt rakd a homlokodra és elmúlik a fejfájásod

Ezt rakd a homlokodra és elmúlik a fejfájásod
Ezekkel a trükkökkel húsmentesen is elvarázsolhatod a szeretteidet – Pintér Dóra vegán életmód tanácsadó válaszol

Ezekkel a trükkökkel húsmentesen is elvarázsolhatod a szeretteidet – Pintér Dóra vegán életmód tanácsadó válaszol
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK