„Túlhajtottam magam, összeszorítottam a fogam és kibírtam – ma már másképp látom”

Sok éven át azt gondoltam, hogy a folyamatos hajtás és a határok feszegetése egyenlő a fejlődéssel. Ma már tudom, hogy a pihenés alapvető fontosságú a hosszú távú jólét érdekében.

„Majd pihenek, ha túl vagyok ezen.” Ismerős? Nekem nagyon. Csak a pihenés valahogy mindig tolódott… vagy épp elmaradt.

Sok éven át azt gondoltam, hogy a folyamatos hajtás, a 110%-os teljesítés és a határok feszegetése egyenlő a fejlődéssel. Mindig tanultam valamit, dolgoztam, terveztem, készültem, és közben azt éreztem, hogy így leszek valaki. Így haladok. Így érek el majd oda, ahová szeretnék.

Az „erő” sokáig azt jelentette, hogy kibírom

Nagyon sokszor volt bennem ez a belső mantra: „most még ki kell bírni, most még össze kell szorítani a fogam, most még nem állhatok meg – majd utána pihenek.”

Csakhogy az az „utána” gyakran nem jött el. Vagy ha igen, akkor is úgy, hogy rögtön a szabadságom elején lebetegedtem. Ezt nem egyszer tapasztaltam. Először véletlennek gondoltam, de idővel egyre biztosabb lettem benne, hogy a szervezetem egyszerűen kivárt, amíg végre megengedtem neki, hogy leálljon. Csakhogy nem önszántamból tettem, hanem mert már nem volt más választásom.

