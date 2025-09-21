Hogyan segíts tini gyermekednek, ha szorong a dolgozatok előtt?
Hogyan segíts tini gyermekednek, ha szorong a dolgozatok előtt?

Farkas Izabella
Írta 2025.09.21.

A mai rohanó világban egyre több fiatal szembesül a szorongás kellemetlen tüneteivel, különösen a dolgozatok és más iskolai megmérettetések előtt. Ahhoz, hogy támogató szülőként hatékony segítséget nyújthass tini gyermekednek, elengedhetetlen, hogy megértsd a jelenség gyökereit és a lehetséges megoldásokat.

A szorongás felismerése és okai

A pszichológusok szerint a szorongás gyakran a túlzott teljesítménykényszer és a magas elvárások eredményeként alakul ki. A fiatalok sokszor próbálnak megfelelni a szülők, tanárok és saját maguk által támasztott elvárásoknak.

Daniel Goleman, érzelmi intelligencia szakértő, rámutat arra, hogy a szorongás hátterében többnyire az érzelmi készségek fejletlensége áll.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése segíthet abban, hogy a fiatalok jobban kezeljék a stresszt és pozitívabban álljanak a kihívások elé.

