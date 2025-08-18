Tévhit, hogy minden anya várja: 5 ok, amiért utálom a tanévkezdést

Szeptember közeledtével minden évben beindul a „nagy társalgás” anyatársaim között. Van, aki hálát ad, hogy végre vége a nyári káosznak, mások drámai sóhajjal készülnek a gyerekmentes napokra, mintha hirtelen egy mély, gyerekmentes űr keletkezne az életükben.

Én? Én valahol a kettő között vagyok.

A nyár nálunk hol idilli, hol kaotikus. Van, hogy a lányommal teljesen egy hullámhosszon vagyunk, és minden perc aranyat ér: random strandolások, spontán kirándulások, vagy egy hétköznap esti fagyizás, csak mert épp úgy tartja kedvünk… A rugalmas munkarendem miatt megtehetem, hogy nappal kikapcsolok, vele vagyok, és este dolgozom. De aztán vannak napok, amikor finoman szólva mindkettőnknek jól jönne, ha külön házban tartózkodnánk.

Mégis, ha választanom kellene, a nyári szabadság érzése mindig felülírja a tanév adta rendszert. Idén valahogy különösen erősen éreztem: én bizony nem várom ezt a tanévkezdést. Sőt…

Az 5 legfőbb ok, amiért nálam a szeptember inkább kihívást, mint megkönnyebbülést jelent

A korai kelés réme

Nyáron nincs ébresztőóra. Sokáig lustálkodunk és ha előző este hajnalig voltunk fent, másnap senki nem szól ránk (és nekem sem kell szólnom senkinek), hogy „ébresztő”. A lányom már elég nagy ahhoz, hogy reggel elfoglalja magát, így a nyári, kényelmes ritmus nekünk valóságos kincs és akkor is ránk ragad a mediterrán hangulat, ha el sem hagyjuk az országot.

Szeptemberben viszont beköszönt a korán kelés, aminek a hátrányait még akkor is érezzük, ha mi szerencsére közel lakunk az iskolához és nem kell a dugóban ücsörögnünk a munkahelyünk felé menet. Mégis, az a tudat, hogy muszáj időben felkelni, már önmagában elvesz valamit a reggelek varázsából. Bármennyire is igyekszem optimistán indítani a napot, a nyári „majd felkelünk, amikor felébredünk” szabadsága mindig hiányozni fog.