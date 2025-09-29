0%
Milyen gyakran kapod azt a visszajelzést, hogy dühösnek tűnsz, amikor (szerinted) semleges az arckifejezésed?
Mennyire próbálod beszélgetőpartnered testbeszédét szinkronba hozni a sajátoddal?
Milyen gyakran érzed, hogy ideges vagy, amikor új emberekkel találkozol?
Hogyan viselkedsz, amikor mások előtt kell beszélned?
Milyen gyakran kapod azt a visszajelzést, hogy túl sokat gesztikulálsz?
Mennyire érzed természetesnek a szemkontaktust másokkal?
Milyen gyakran veszed észre, hogy mást mondasz, mint amit a testbeszéded sugall?
Szerinted mások sokszor félreértik a testbeszédedet?
Milyen gyakran tapasztalod, hogy az emberek visszahúzódnak, hátrébb lépnek, amikor beszélsz velük?
Mennyire érzed úgy, hogy a testbeszéded hozzájárul a rólad kialakuló, pozitív első benyomáshoz?
Teszteld, sértő-e a testbeszéded mások számára!
Előfordulhat, hogy sokszor megbántasz másokat a testbeszédeddel
A testbeszéded gyakran félreérthető és negatív benyomást kelthet. Próbálj meg tudatosabban figyelni a nonverbális jeleidre, és gyakorold a pozitívabb testbeszédet! Segíthet, ha visszajelzést kérsz a környezetedtől és megpróbálsz lazább, természetesebb mozdulatokat beépíteni a kommunikációdba. Tipp: A feszült testbeszéd negatív benyomást kelthet, ezért törekedj a lazább, kifejezőbb mozdulatokra, szükség esetén tudatosan lazítsd el arcod és tested izmait.
Átlagos mértékben bántasz meg másokat testbeszédeddel
Vannak olyan helyzetek, amikor a testbeszéded negatív benyomást kelthet, de ez nem rendszeres vagy állandó és főleg nem tudatos. Figyelj kicsit jobban a beszélgetőpartnereid testbeszédére és nézd meg, milyen hatást fejtenek ki rád! Gyakorolj a tükör előtt vagy készíts felvételeket, hogy jobban megértsd a saját nonverbális jeleidet és átlásd, min is kellene változtatnod! Tipp: Szinkronizáld testbeszédedet a beszélgető partnereddel, mert ez növeli az összhangot és a kölcsönös megértést.
Nagyon ritkán bántasz meg másokat
A testbeszéded általában pozitív és összhangban van a mondanivalóddal. Továbbra is figyelj a környezetedre és törekedj a természetes, folyékony mozdulatokra, bár ez valószínűleg már a véredben van. Esetenként kérj visszajelzést vagy teszteld tudatosan a metakommunikációs jeleket, amiket küldesz, hogy megbizonyosodj arról, testbeszéded még mindig a kívánt hatást éri el. Tipp: Próbálj meg többször mosolyogni, mert ezzel nemcsak a komor arckifejezést kerülheted el, hanem még a saját kedveden, hozzáállásodon is javíthatsz.
