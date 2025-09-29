Teszteld, sértő-e a testbeszéded mások számára! 

Címlap / Életmód / Lélek / Teszteld, sértő-e a testbeszéded mások...

Teszteld, sértő-e a testbeszéded mások számára! 

Szabó Erzsébet
Írta 2025.09.29.

A testbeszéded fontos szerepet játszik abban, hogyan érzékelnek, milyennek gondolnak a körülötted élők. Szeretnéd tudni, hogy sértő vagy éppen támogató a fellépésed?

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton
0%

Milyen gyakran kapod azt a visszajelzést, hogy dühösnek tűnsz, amikor (szerinted) semleges az arckifejezésed?

Mennyire próbálod beszélgetőpartnered testbeszédét szinkronba hozni a sajátoddal?

Milyen gyakran érzed, hogy ideges vagy, amikor új emberekkel találkozol?

Olvass még a témában

Hogyan viselkedsz, amikor mások előtt kell beszélned?

Milyen gyakran kapod azt a visszajelzést, hogy túl sokat gesztikulálsz?

Mennyire érzed természetesnek a szemkontaktust másokkal?

Milyen gyakran veszed észre, hogy mást mondasz, mint amit a testbeszéded sugall?

Szerinted mások sokszor félreértik a testbeszédedet?

Milyen gyakran tapasztalod, hogy az emberek visszahúzódnak, hátrébb lépnek, amikor beszélsz velük?

Mennyire érzed úgy, hogy a testbeszéded hozzájárul a rólad kialakuló, pozitív első benyomáshoz?

Teszteld, sértő-e a testbeszéded mások számára!
Előfordulhat, hogy sokszor megbántasz másokat a testbeszédeddel

A testbeszéded gyakran félreérthető és negatív benyomást kelthet. Próbálj meg tudatosabban figyelni a nonverbális jeleidre, és gyakorold a pozitívabb testbeszédet! Segíthet, ha visszajelzést kérsz a környezetedtől és megpróbálsz lazább, természetesebb mozdulatokat beépíteni a kommunikációdba. Tipp: A feszült testbeszéd negatív benyomást kelthet, ezért törekedj a lazább, kifejezőbb mozdulatokra, szükség esetén tudatosan lazítsd el arcod és tested izmait.
Átlagos mértékben bántasz meg másokat testbeszédeddel

Vannak olyan helyzetek, amikor a testbeszéded negatív benyomást kelthet, de ez nem rendszeres vagy állandó és főleg nem tudatos. Figyelj kicsit jobban a beszélgetőpartnereid testbeszédére és nézd meg, milyen hatást fejtenek ki rád! Gyakorolj a tükör előtt vagy készíts felvételeket, hogy jobban megértsd a saját nonverbális jeleidet és átlásd, min is kellene változtatnod! Tipp: Szinkronizáld testbeszédedet a beszélgető partnereddel, mert ez növeli az összhangot és a kölcsönös megértést.
Nagyon ritkán bántasz meg másokat

A testbeszéded általában pozitív és összhangban van a mondanivalóddal. Továbbra is figyelj a környezetedre és törekedj a természetes, folyékony mozdulatokra, bár ez valószínűleg már a véredben van. Esetenként kérj visszajelzést vagy teszteld tudatosan a metakommunikációs jeleket, amiket küldesz, hogy megbizonyosodj arról, testbeszéded még mindig a kívánt hatást éri el. Tipp: Próbálj meg többször mosolyogni, mert ezzel nemcsak a komor arckifejezést kerülheted el, hanem még a saját kedveden, hozzáállásodon is javíthatsz.

Oszd meg az eredményed:

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK