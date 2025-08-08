Felhagyott a fintorgással és sikeres lett! A testbeszéd hatalma

Felhagyott a fintorgással és sikeres lett! A testbeszéd hatalma

Címlap / Életmód / Pénz és hivatás / Felhagyott a fintorgással és sikeres lett! A testbeszéd hatalma

Szendrey Adrienn
Írta 2025.08.08.

Janine Driver testbeszéd-szakértő segítségével eláruljuk, milyen mozdulatokkal sugározhatsz magabiztosságot a munkahelyeden és a magánéletben, s melyek azok, amelyek miatt nyuszikának tűnsz, amikor éppen farkasbőrben kellene tündökölnöd.﻿

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Tedd az álladhoz a kezed!

Az áll alátámasztása olyan gesztus, amely a legsikeresebb emberek életrajzi kötetének borítóján is megállja a helyét – nézd csak meg Hillary Clintonét vagy Steve Jobs-ét!

A szakértő azt mondja, hogy ennek a jelentése: „én a legkényesebb helyzetben is képes vagyok megoldással előállni.” Hát ki ne szeretne ilyen üzenetet sugározni?

Arról nem is beszélve, hogy a megfelelően elhelyezett kézfej optikailag vékonyítja az arcodat, ráadásul a tökéletes smink mellett ízléses manikűrt is villanthatsz vele.

Ne harapd be az ajkad!

unsplash.com

Ha beharapod vagy – szívod az ajkadat, azt a hatást kelti, hogy valamit erőszakkal magadban tartasz.

„Amikor Alex Rodriguezt a tiltott szerhasználatról kérdezték, ilyen arckifejezéssel válaszolt. Sokaknál látom ezt, amikor számukra kellemetlen tényeket vagy érzéseket szeretnének elrejteni mások elől” – magyarázza Janine, miért nincs helye ennek a mimikának például egy munkahelyi prezentáció alkalmával.

Ha rúzst vagy szájfényt használsz, akkor ráadásul még a fogadat is összekenheted a mozdulat hatására…

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
KAPCSOLÓDÓ CIKK

Mutatjuk a legjobb testtartás-javító trükköket, amiktől egészségesebb és magabiztosabb leszel

Mutatjuk a legjobb testtartás-javító trükköket, amiktől egészségesebb és magabiztosabb leszel ELOLVASOM MOST     ➞
Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

HOZZÁSZÓLÁSOK