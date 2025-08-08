Felhagyott a fintorgással és sikeres lett! A testbeszéd hatalma

Janine Driver testbeszéd-szakértő segítségével eláruljuk, milyen mozdulatokkal sugározhatsz magabiztosságot a munkahelyeden és a magánéletben, s melyek azok, amelyek miatt nyuszikának tűnsz, amikor éppen farkasbőrben kellene tündökölnöd.﻿

A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Tedd az álladhoz a kezed!

Az áll alátámasztása olyan gesztus, amely a legsikeresebb emberek életrajzi kötetének borítóján is megállja a helyét – nézd csak meg Hillary Clintonét vagy Steve Jobs-ét!

A szakértő azt mondja, hogy ennek a jelentése: „én a legkényesebb helyzetben is képes vagyok megoldással előállni.” Hát ki ne szeretne ilyen üzenetet sugározni?

Arról nem is beszélve, hogy a megfelelően elhelyezett kézfej optikailag vékonyítja az arcodat, ráadásul a tökéletes smink mellett ízléses manikűrt is villanthatsz vele.

Ne harapd be az ajkad!

Ha beharapod vagy – szívod az ajkadat, azt a hatást kelti, hogy valamit erőszakkal magadban tartasz.

„Amikor Alex Rodriguezt a tiltott szerhasználatról kérdezték, ilyen arckifejezéssel válaszolt. Sokaknál látom ezt, amikor számukra kellemetlen tényeket vagy érzéseket szeretnének elrejteni mások elől” – magyarázza Janine, miért nincs helye ennek a mimikának például egy munkahelyi prezentáció alkalmával.

Ha rúzst vagy szájfényt használsz, akkor ráadásul még a fogadat is összekenheted a mozdulat hatására…