Ezek a biztos testi jelei, hogy baj van a májaddal

A máj az emberi test egyik legfontosabb szerve, mégis gyakran alábecsült. Fontos szerepet játszik az anyagcserében, a méreganyagok kiválasztásában, sőt, az immunrendszer támogatásában is. Mivel a máj sokáig képes kompenzálni a károsodásokat vagy betegségeket, könnyen meglehet, hogy észrevétlenül alakulnak ki komoly problémák. Éppen ezért érdemes ismerni azokat a testi jeleket, melyek májbetegséget jelezhetnek.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Sárga bőr és szemfehérje

A sárgaság nevű állapot egyértelmű indikátora lehet a májproblémáknak. Ez akkor fordul elő, amikor a vérben túl sok bilirubin halmozódik fel, amely a vörösvértestek lebomlása során keletkezik. Egy egészséges máj képes ezt feldolgozni és kiválasztani az epén keresztül, de ha a máj károsodik, ez a folyamat zavart szenved.

A sárgaság következtében a bőr és a szemfehérje sárgás elszíneződést mutat. Amennyiben ezt a jelenséget tapasztalod, érdemes orvoshoz fordulni, hiszen az időben történő diagnózis és kezelés jelentős mértékben javíthatja a gyógyulás esélyeit.

A cikk folytatódik, lapozz!