Ezek a biztos testi jelei, hogy baj van a májaddal

Sárga bőr és szemfehérje
A sárgaság nevű állapot egyértelmű indikátora lehet a májproblémáknak. Ez akkor fordul elő, amikor a vérben túl sok bilirubin halmozódik fel, amely a vörösvértestek lebomlása során keletkezik. Egy egészséges máj képes ezt feldolgozni és kiválasztani az epén keresztül, de ha a máj károsodik, ez a folyamat zavart szenved.
A sárgaság következtében a bőr és a szemfehérje sárgás elszíneződést mutat. Amennyiben ezt a jelenséget tapasztalod, érdemes orvoshoz fordulni, hiszen az időben történő diagnózis és kezelés jelentős mértékben javíthatja a gyógyulás esélyeit.
