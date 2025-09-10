Ezek a biztos testi jelei, hogy baj van a májaddal
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Ezek a biztos testi jelei, hogy baj van...

Ezek a biztos testi jelei, hogy baj van a májaddal

Farkas Izabella
Írta 2025.09.10.

A máj az emberi test egyik legfontosabb szerve, mégis gyakran alábecsült. Fontos szerepet játszik az anyagcserében, a méreganyagok kiválasztásában, sőt, az immunrendszer támogatásában is. Mivel a máj sokáig képes kompenzálni a károsodásokat vagy betegségeket, könnyen meglehet, hogy észrevétlenül alakulnak ki komoly problémák. Éppen ezért érdemes ismerni azokat a testi jeleket, melyek májbetegséget jelezhetnek.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

Sárga bőr és szemfehérje

A sárgaság nevű állapot egyértelmű indikátora lehet a májproblémáknak. Ez akkor fordul elő, amikor a vérben túl sok bilirubin halmozódik fel, amely a vörösvértestek lebomlása során keletkezik. Egy egészséges máj képes ezt feldolgozni és kiválasztani az epén keresztül, de ha a máj károsodik, ez a folyamat zavart szenved.

A sárgaság következtében a bőr és a szemfehérje sárgás elszíneződést mutat. Amennyiben ezt a jelenséget tapasztalod, érdemes orvoshoz fordulni, hiszen az időben történő diagnózis és kezelés jelentős mértékben javíthatja a gyógyulás esélyeit.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

A kutyám jobban megérzi, mikor vagyok rosszul, mint bárki más

A kutyám jobban megérzi, mikor vagyok rosszul, mint bárki más
Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint

Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint
Ezért lesz kiábrándító egy nő, ha nincs önbizalma – férfiak szerint

Ezért lesz kiábrándító egy nő, ha nincs önbizalma – férfiak szerint
Mi volt az az életesemény, ami akkor szörnyű volt, de ma már vicces?

Mi volt az az életesemény, ami akkor szörnyű volt, de ma már vicces?
Viszket a sarkad éjszaka? Lehet, hogy a tested valami fontosat akar üzenni neked!

Viszket a sarkad éjszaka? Lehet, hogy a tested valami fontosat akar üzenni neked!
Az, hogy melyik évszakban születtél hatással van a személyiségedre

Az, hogy melyik évszakban születtél hatással van a személyiségedre
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK