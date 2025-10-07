A tested akár már napokkal előre is jelzi, ha beteg leszel – ezekre figyelj
iStock

A tested akár már napokkal előre is jelzi, ha beteg leszel – ezekre figyelj

Farkas Izabella
Írta 2025.10.07.

Amikor a mindennapos fáradtság felülkerekedik rajtunk, hajlamosak vagyunk legyinteni egyet, hiszen a modern élet ütemében nem szokatlan, hogy erőtlennek érezzük magunkat. Azonban, ha a fáradtság szinte állandósul, érdemes elgondolkodni azon, hogy szervezetünk próbál üzenni valamit.

Fáradtság

A krónikus fáradtság ugyanis gyakran lehet a finom jele annak, hogy valamilyen betegség lappang a háttérben. Az immunrendszer, amikor egy kórokozóval találkozik, energiát igényel, hogy harcolni tudjon ellene. Ez az energia elvonódik más területekről, így az állandó levertség akár egy közelgő fertőzés előjele is lehet.

