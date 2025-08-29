Gyakran ébredtem szorongással – és ezek a trükkök segítettek a kezelésében

Az elmúlt 5 évben számtalan olyan időszak volt az életemben, amikor a szorongásom már hajnalban max fokozatra kapcsolt. Ilyenkor kipattant a szemem, elkezdődött a gyomorgörcs és sokszor órákig is eltartott ez az állapot. A mai napig előfordul hasonló helyzet, hiába a terápia, szóval muszáj volt még keresnem olyan módszereket, amikkel enyhíthető ez az érzés.

Nem mindenki reggel érzi a szorongást – sokaknál inkább este jön, amikor az ember álomba merülne, és helyette gondolati spirálba csúszik. De ha nálad – hozzám hasonlóan – pont a reggeli változat jelentkezik, annak több oka is lehet.

Miért ébredhetsz szorongással?

Csak te vagy és a gondolataid: Amikor kinyitod a szemed, még nincs körülötted nagy nyüzsgés. Nincs ezer feladat, nincs forgalom, nincs folyamatos üzenetáradat – és ilyenkor a saját gondolataid sokkal hangosabbnak tűnhetnek. Lehet, hogy a szorongás mindig ott van valahol a háttérben, de reggel, csendben, jobban meghallod.

Rosszul aludtál: Egy átaludt éjszaka után az ember türelmesebb, nyugodtabb – de ha keveset vagy nyugtalanul aludtál, minden apróság idegesíthet. A kialvatlanság miatt az agyad nehezebben kezeli az érzelmeket, és a stresszre is érzékenyebb leszel. Ráadásul a rossz alvás megdobhatja a kortizolszintedet (ez a stresszhormon reggel amúgy is magasabb), így még könnyebben indulhat feszült hangulatban a nap. Ez nálam rendszeresen előfordul, ha például éjszaka felkelek vagy későn fekszem le és korán kelek.

Félsz a napi feladatoktól: Ha tudod, hogy rengeteg dolgod lesz, reggel olyan, mintha egy hegy lábánál állnál, és felfelé kellene másznod. Már előre elkezdhetsz aggódni a kiszámíthatatlan helyzetek vagy a halogatott feladatok miatt. Ha ez sokszor megtörténik, a tested és az agyad összekapcsolhatja a reggeli ébredést a szorongással – akkor is, ha aznap valójában semmi különös nem vár rád. Nálam is ez a helyzet, ugyanis egy-egy stresszes nap előtt borzalmasan ébredek.

