Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint

Sokan tapasztalják a reggeli szorongás érzését, ami gyakran már hajnalban megjelenik. A pszichológusok tanácsai segíthetnek enyhíteni ezt a kellemetlen állapotot.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Mindig is irigyelted a Disney-mesék szereplőit, akik olyan mosollyal az arcukon ébrednek, hogy arra rögtön kis kék madarak sereglenek az ablakukba? Vannak, akiknek a reggeleik – vagy hajnalaik – nagyon nem ilyenek.

Ha sokszor ébredsz az ébresztőórád helyett a szorongás érzésére, ha gyakran már hajnalban megébredsz, mert úgy érzed, egy sötét felhő tornyosul köréd, fontos tudnod, hogy nem vagy egyedül. A pszichológiában „hajnali viharnak” is nevezett jelenségről ma már viszonylag sokat tudunk, és így a szakembereknek szerencsére arra vonatkozóan is vannak javaslataik, hogyan enyhítsd a szorongást.

Mi történik, amikor ébredünk?

Alvás közben az elménk kilép a “napirend” és az érzelmi terhek világából. Amikor felébredünk, úgy érzékelhetjük, hirtelen visszahullunk a kötelességekbe, problémákba, elvárásokba — és ez sokszor sokkal intenzívebb, mint ahogy alvás előtt gondoltuk. Olvass még a témában Hámozd, NE hámozd: gyümölcsök és zöldségek, amiket kell/nem kell hámozni Amiről gyerekként álmodoztam, de felnőttként kiderült, nem jó „buli” „Dél-Olaszországba költöztem” Mi történt, ami kiemelt a depresszióból? Le lehet-e fagyasztani az avokádót?

Ráadásul ezek azok a pillanatok, amikor a testünknek és a mentális állapotunknak szinte újra kell kalibrálnia magát, hogy felkészüljön a napra. Az álommaradványok, az álom-közeli állapot, a tudat határán lebegés nyomán elmosódott érzések maradhatnak, amelyeket érzelmi feszültség, szorongás vagy akár félelem kísér.

Ráadásul, ha mindez sokszor megtörténik, egyfajta mintázatot hoz létre az agyadba, és kondicionálja az állapotot. Ilyenkor az ébredés maga lesz a szorongás kiváltója, mert öröm helyett félelemmel tölt el.

A cikk folytatódik, lapozz!