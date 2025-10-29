Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint

Mindig is irigyelted a Disney-mesék szereplőit, akik olyan mosollyal az arcukon ébrednek, hogy arra rögtön kis kék madarak sereglenek az ablakukba? Vannak, akiknek a reggeleik – vagy hajnalaik – nagyon nem ilyenek.
Ha sokszor ébredsz az ébresztőórád helyett a szorongás érzésére, ha gyakran már hajnalban megébredsz, mert úgy érzed, egy sötét felhő tornyosul köréd, fontos tudnod, hogy nem vagy egyedül. A pszichológiában „hajnali viharnak” is nevezett jelenségről ma már viszonylag sokat tudunk, és így a szakembereknek szerencsére arra vonatkozóan is vannak javaslataik, hogyan enyhítsd a szorongást.
Mi történik, amikor ébredünk?
Alvás közben az elménk kilép a “napirend” és az érzelmi terhek világából. Amikor felébredünk, úgy érzékelhetjük, hirtelen visszahullunk a kötelességekbe, problémákba, elvárásokba — és ez sokszor sokkal intenzívebb, mint ahogy alvás előtt gondoltuk.
Olvass még a témában
Ráadásul ezek azok a pillanatok, amikor a testünknek és a mentális állapotunknak szinte újra kell kalibrálnia magát, hogy felkészüljön a napra. Az álommaradványok, az álom-közeli állapot, a tudat határán lebegés nyomán elmosódott érzések maradhatnak, amelyeket érzelmi feszültség, szorongás vagy akár félelem kísér.
Ráadásul, ha mindez sokszor megtörténik, egyfajta mintázatot hoz létre az agyadba, és kondicionálja az állapotot. Ilyenkor az ébredés maga lesz a szorongás kiváltója, mert öröm helyett félelemmel tölt el.