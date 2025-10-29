Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint
iStock

Címlap / Életmód / Lélek / Te is szorongással ébredsz? Ezt kell...

Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint

Schuster Borka
Írta 2025.10.29.

Sokan tapasztalják a reggeli szorongás érzését, ami gyakran már hajnalban megjelenik. A pszichológusok tanácsai segíthetnek enyhíteni ezt a kellemetlen állapotot.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Mindig is irigyelted a Disney-mesék szereplőit, akik olyan mosollyal az arcukon ébrednek, hogy arra rögtön kis kék madarak sereglenek az ablakukba? Vannak, akiknek a reggeleik – vagy hajnalaik – nagyon nem ilyenek.

Ha sokszor ébredsz az ébresztőórád helyett a szorongás érzésére, ha gyakran már hajnalban megébredsz, mert úgy érzed, egy sötét felhő tornyosul köréd, fontos tudnod, hogy nem vagy egyedül. A pszichológiában „hajnali viharnak” is nevezett jelenségről ma már viszonylag sokat tudunk, és így a szakembereknek szerencsére arra vonatkozóan is vannak javaslataik, hogyan enyhítsd a szorongást.

Mi történik, amikor ébredünk?

Alvás közben az elménk kilép a “napirend” és az érzelmi terhek világából. Amikor felébredünk, úgy érzékelhetjük, hirtelen visszahullunk a kötelességekbe, problémákba, elvárásokba — és ez sokszor sokkal intenzívebb, mint ahogy alvás előtt gondoltuk.

Olvass még a témában

Ráadásul ezek azok a pillanatok, amikor a testünknek és a mentális állapotunknak szinte újra kell kalibrálnia magát, hogy felkészüljön a napra. Az álommaradványok, az álom-közeli állapot, a tudat határán lebegés nyomán elmosódott érzések maradhatnak, amelyeket érzelmi feszültség, szorongás vagy akár félelem kísér.

Ráadásul, ha mindez sokszor megtörténik, egyfajta mintázatot hoz létre az agyadba, és kondicionálja az állapotot. Ilyenkor az ébredés maga lesz a szorongás kiváltója, mert öröm helyett félelemmel tölt el.

Oldalak: 1 2 3

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/3
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

„Valaki suttogta a nevemet” – 10 bizarr történet, amire máig nincs ésszerű magyarázat

„Valaki suttogta a nevemet” – 10 bizarr történet, amire máig nincs ésszerű magyarázat
Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint

Te is szorongással ébredsz? Ezt kell tudnod a pszichológusok szerint
„Agyrázkódásom lett szex közben” – 10 röhejes történet, amikor abba kellett hagyni

„Agyrázkódásom lett szex közben” – 10 röhejes történet, amikor abba kellett hagyni
Ezek számodra 2025 legszerencsésebb napjai – horoszkópod szerint

Ezek számodra 2025 legszerencsésebb napjai – horoszkópod szerint
Vigyázz, forró! A legszexibb Netflix filmek téli összebújáshoz

Vigyázz, forró! A legszexibb Netflix filmek téli összebújáshoz
„A barátnőm irigy rám és a pasimmal flörtöl” – A mérgező barátság biztos jelei

„A barátnőm irigy rám és a pasimmal flörtöl” – A mérgező barátság biztos jelei
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK