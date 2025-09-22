„Meglátod, visszasírod majd az iskolát!”…Nem így lett

A szüleink jó pár életbölcsességgel ellátnak minket, mielőtt kikerülünk a nagybetűs életbe és rendszerint a fele ezeknek félelmet generál a gyerekekben. Mivel akkori tudásunk jócskán hiányos, mindenben a szüleinkre támaszkodunk és elhiszünk nekik mindent. Aztán meg rájövünk, hogy nincs is mindenben igazuk.
1/5 Meglátod, visszasírod majd az iskolát!
Biztosan nagyon sokan így vannak ezzel, de én biztosan nem és ismerek még jó pár embert rajtam kívül, akik szintén nem szeretnék újra átélni a mindennapos stresszt a felelések és dolgozatok miatt. Mindig azt gondoltam, hogy eljön majd egy pont az életemben, amikor beüt a nagybetűs élet és elkezdek időgépet építeni, hogy visszarepítsem magam a gimis, vagy egyetemi éveimbe.
Bár nekem mindkettő felejthetetlen élmény volt a sok megpróbáltatás mellett, sokkal jobban szeretem a felnőtt létet és köszönöm, nem szeretnék újra iskolapadba ülni. Legalábbis a hagyományos formában biztosan nem.
2/5 A fiúk a visszafogott lányokat szeretik!
Soha nem voltam közönséges, mégis baráti társaságban volt egy harsány stílusom, amit nagyon szerettek. Mégis, számtalanszor megkaptam a szüleimtől, hogy legyek visszafogott, finoman mosolygós, ne túl harsány kislány, mert a fiúknak az tetszik majd. Felnőttként két dolgon is kiakadtam így erre visszagondolva.
Tehát legyek valaki teljesen más azért, hogy egy fiú megszeressen és egyáltalán mi a baj azzal, ha valaki jókedvű és szeret nagyokat nevetni? Megint 1:0 az én javamra, ugyanis a fiúk mindig is jobban szerették az én igazi, kicsivel harsányabb énemet. Azóta nyilván sokat finomodtam, de továbbra is egy őrült, bolond kislány irányít belülről.
Az én családomban alapkövetelmény volt a diploma megszerzése, a szokásos szöveggel, hogy soha nem tudhatod, mikor mire lesz jó. A szüleim még abba a generációba tartoznak, akiknek a diploma megszerzése valóban kiváltság volt és általa tudtak olyan életet teremteni, amit megálmodtak maguknak.
Nem gondolom én sem haszontalan dolognak, de ezt inkább a sok egyetemi buli és élmény mondatja velem, mert őszintén szólva én nem az egyetemen megszerzett tudásomból élek ma. Mégis, már egy saját céget vezetek, megkaptam az első igazán nagy pofonokat és szeretem a munkámat. Mégis hiszek abban, hogy valaki diploma nélkül is elérhet óriási sikereket az életében, ha kellő munkát és energiát fektet a céljai elérésébe.