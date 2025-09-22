„Meglátod, visszasírod majd az iskolát!”…Nem így lett

Az én családomban alapkövetelmény volt a diploma megszerzése, a szokásos szöveggel, hogy soha nem tudhatod, mikor mire lesz jó. A szüleim még abba a generációba tartoznak, akiknek a diploma megszerzése valóban kiváltság volt és általa tudtak olyan életet teremteni, amit megálmodtak maguknak.



Nem gondolom én sem haszontalan dolognak, de ezt inkább a sok egyetemi buli és élmény mondatja velem, mert őszintén szólva én nem az egyetemen megszerzett tudásomból élek ma. Mégis, már egy saját céget vezetek, megkaptam az első igazán nagy pofonokat és szeretem a munkámat. Mégis hiszek abban, hogy valaki diploma nélkül is elérhet óriási sikereket az életében, ha kellő munkát és energiát fektet a céljai elérésébe.



