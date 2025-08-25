A gyermeked súlyáért mindig te vagy a felelős. Mit tehetsz?

Néhány éve még kézenfekvőnek gondolhattuk, hogy ha elhízottak a szülők, akkor elhízottak lesznek a gyermekek is, hiszen „ilyen a genetika”.

Ehhez képest ma már tudjuk, hogy a genetika 10-20%-ban felelős csak a testalkatunkért, egyes kutatók szerint pedig még ennél is kisebb az arány. Tehát például a szülői minták is sokat nyomnak a latban.

De akkor mivel magyarázható a családi túlsúly?

Nagyon úgy fest, hogy rendkívül komoly mintákat adunk át nem csupán a szociális megnyilvánulásaink, a családi életünk során, hanem az étkezési rutinjainkkal is. A gyerekek figyelnek, tanulnak, és azt látják normálisnak, követendőnek és ideálisnak, amit tőlünk tapasztalnak. Érthető módon azokat az ételeket fogják preferálni, amikhez hozzászoktatjuk őket és azokat a rutinokat másolják, amiket mutatunk számukra.

Lehet, hogy ez nem látszik még kisgyermekkorban, hanem majd kicsit később alakul ki. Ugyanakkor az is elképzelhető, hogy jóval korábban megjelenik a súlyfelesleg, mint a szülők esetében. Ez azért olyan nagyon kockázatos, mert a gyermekkorban kialakult zsírsejtek száma érdemben nem fog változni, csupán a méretük az, ami időről időre átalakul.

Mit is takar ez? Az a kisgyermek, aki már élete első néhány évében elhízott, sokkal nehezebb fogja őrizni az egészséges testsúlyát felnőttként – ha egyáltalán valaha el tudja érni.

Ezek a gyermekek valóban hajlamosabbak lesznek a hízásra, de nem azért, mert ilyen genetikát örököltek. A hízás oka, hogy olyan sok zsírsejtet halmoztak fel, amik megnehezítik számukra a felesleg leadását. Amennyiben ehhez még hozzávesszük a látott szülői mintákat, pl. az esti nassolást, a mozgásszegény életmódot, a stressz-evést, vagy az egészségtelen, zsíros és finomított ételek fogyasztását, akkor aligha meglepő, ha a társadalmunk egyre csak hízik és hízik.

Nem csak azok fogyókúráznak, akiknek kellene

Az Egyesült Királyságban végzett kutatás szerint az elmúlt 20 évben közel megháromszorozódott azoknak a gyerekeknek a száma, akik diétáznak. Kiderült az is, hogy ez az arány az egyébként egészséges testsúllyal rendelkező gyermekekre igaz.

Elmondhatjuk, hogy az egészséges gyermekek között is egyre több az olyan, aki már az általános iskolában elégedetlen a testével.

Mi lehet azokkal, akik túlsúlyosak? Ők vajon hogy érzik magukat? Alighanem rosszul, hiszen nem „csak” a csúfolással kell megküzdeniük, hanem azzal is, hogy izzadékonyabbak, nehezebben, kényelmetlenebbül férnek el a padokban, rosszabb teljesítményt produkálnak a fizikai igénybevételek során.

„Az evészavarok gyakorisága is jelentősen megnőtt” – közölték a kutatók az Archives of Disease in Childhood című folyóiratban.

