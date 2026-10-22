Szorul a fiók? Ezzel az egyszerű trükkel újra könnyen csúszik majd

Nem kell rögtön szerelőt hívnod, ha akad a fiók. Egy alapos tisztítás és egy kevés gyertyaviasz is segíthet, hogy ismét simán csússzon.

Ha a fiók nehezen nyílik, megakad félúton vagy kellemetlenül recseg, nem feltétlenül kell szerelőt hívnod, vagy rögtön új bútort venned. Sokszor egy alapos tisztítás és egy kevés gyertyaviasz is elég ahhoz, hogy ismét könnyedén mozogjon. Mutatjuk, hogyan szüntetheted meg a problémát néhány egyszerű lépésben.

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Tisztítsd meg a fiók sínjeit

Mielőtt bármilyen kenőanyagot használnál, érdemes megnézni, mi akadályozza a fiók mozgását. A vezetősínekben idővel por, morzsa és egyéb szennyeződés gyűlhet össze, ami megnehezíti a nyitást és a csukást.

Húzd ki a fiókot, amennyire csak lehet, vagy vedd ki teljesen , ha a kialakítása ezt lehetővé teszi.

, ha a kialakítása ezt lehetővé teszi. Egy száraz ronggyal vagy puha kefével távolítsd el a port és a szennyeződéseket a sínekről és a fiók oldaláról.

távolítsd el a port és a szennyeződéseket a sínekről és a fiók oldaláról. Ha szükséges, enyhén nedves kendővel is áttörölheted a felületeket, de visszahelyezés előtt várd meg, amíg teljesen megszáradnak.

Már ez a lépés is sokat javíthat a fiók mozgásán, különösen akkor, ha a szennyeződés okozta a problémát. Olvass még a témában Húsvét a nappalidban: 10 tavaszian ünnepélyes inspiráció A gyöngyfüggöny, amit anyáink levettek, most újra ott lóg a legmenőbb ajtókeretekben 7 hiba, amit érdemes elkerülni, amikor ruhákat adományozol Ne költs a tavaszi otthonodra. Dekortippek abból, ami van

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