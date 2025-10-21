Ha ezek a szokásaid, látványosan öregíted a bőrödet – még ha fiatal vagy is

A bőröregedés sokak számára egy rettegett folyamat, amit a legtöbben szeretnének minél inkább késleltetni. Azonban számos olyan mindennapi szokásunk van, amivel akaratlanul is hozzájárulunk ahhoz, hogy bőrünk idő előtt veszíteni kezdjen fiatalságából és rugalmasságából. Az alábbiakban bemutatjuk az öt leggyakoribb szokást, amelyek gyorsíthatják a bőröregedést még fiatal életkorban is.

1. Napi stressznek teszed ki magad

A stressz az élet elkerülhetetlen része, azonban tartós fennállása komoly hatással lehet nemcsak az általános egészségünkre, hanem bőrünk állapotára is. Az állandó feszültség hatására a szervezet kortizolt, azaz stresszhormont termel, amely hosszú távon számos káros következménnyel járhat.

A kortizol hatására a bőr elveszítheti rugalmasságát, és idővel mélyebb ráncok is kialakulhatnak.

Ezen kívül a stresszes életmód sokaknál alvászavarokhoz is vezethet, és az alváshiány szintén negatívan hat bőrünkre. Fontos tehát, hogy mindennapjainkba beiktassunk relaxációs technikákat: legyen az jóga, meditáció vagy akár egy nyugodt séta a természetben.

