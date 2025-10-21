Ha ezek a szokásaid, látványosan öregíted a bőrödet – még ha fiatal vagy is

1. Napi stressznek teszed ki magad
A stressz az élet elkerülhetetlen része, azonban tartós fennállása komoly hatással lehet nemcsak az általános egészségünkre, hanem bőrünk állapotára is. Az állandó feszültség hatására a szervezet kortizolt, azaz stresszhormont termel, amely hosszú távon számos káros következménnyel járhat.
Ezen kívül a stresszes életmód sokaknál alvászavarokhoz is vezethet, és az alváshiány szintén negatívan hat bőrünkre. Fontos tehát, hogy mindennapjainkba beiktassunk relaxációs technikákat: legyen az jóga, meditáció vagy akár egy nyugodt séta a természetben.
