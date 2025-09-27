Ha valaki ezeket a szavakat használja, rejtett szorongással él

Mindannyian ismerjük azokat a helyzeteket, amikor valaki megszólal, és szavai mögött érzünk valami rejtett fájdalmat vagy bizonytalanságot. De vajon mi lehet az oka, ha valaki bizonyos kifejezéseket folyamatosan használ a beszédében? Az alábbiakban olyan szavakat és kifejezéseket vizsgálunk meg, amelyek gyakran a rejtett szorongás jelei lehetnek.

Mindig

A „mindig” szó használata sokszor azt jelenti, hogy az illető által tapasztalt helyzetek vagy érzések életének folyamatos részévé váltak. Amikor valaki azt mondja: „mindig késésben vagyok”, valójában azt is közvetítheti, hogy küzd a saját időmenedzsmentjével és önértékelésével.

A szorongó emberek gyakran érzik azt, hogy a dolgok sosem változnak, és folyamatosan ugyanolyan nehézségekkel néznek szembe.

A „mindig" szót gyakran használják olyan emberek is, akik hajlamosak felfújni a problémáikat, hiszen így érzik, hogy súlyt adnak a mondanivalójuknak. Emiatt is alakulhat ki bennük egyfajta tehetetlenség-érzet, mintha sosem lennének képesek változtatni a helyzetükön.

