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5 mélyen elrejtett dolog, amit a Skorpió-szezon hoz felszínre belőled
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5 mélyen elrejtett dolog, amit a Skorpió-szezon hoz felszínre belőled

Farkas Izabella
Írta 2026.10.22.
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A Skorpió-szezon nem a könnyed csevegésről szól: ez az időszak arra készteti az embereket, hogy szembenézzenek azzal, amit máskor inkább a felszín alatt tartanak.

Nem véletlen, hogy sokan nyugtalanabbnak, intenzívebbnek érzik magukat ilyenkor. A Skorpió a mélységek jegye, és amíg a Nap ezen a területen jár, addig a elfojtott érzések, a ki nem mondott igazságok és a régóta halogatott döntések egyszer csak felbukkannak, mintha saját akaratuk lenne. Íme öt terület, ahol ez a hatás a leginkább tetten érhető.

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Lehet, hogy eddig csak magadban dolgoztad fel, amikor valaki más sikere, kapcsolata vagy figyelme bántott. A Skorpió-szezon alatt ez az érzés nehezebben marad csendben. Nem azért, mert hirtelen rosszabb emberré válnál, hanem mert ez az időszak arra kényszerít, hogy végre nevén nevezd azt, amit korábban inkább elhallgattál magad előtt is. Sokaknál ez olyan formában jelentkezik, hogy egy baráti vagy munkahelyi helyzetben váratlanul éles reakciót adnak, majd maguk is meglepődnek a saját indulatukon.

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