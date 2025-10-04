Ezt az 5 konyhai tárgyat Te is rossz helyen tartod, ahogyan a legtöbb ember

Sokan hajlamosak vagyunk a fűszeres polcot precízen elrendezni a tűzhely közvetlen közelében, mondván, hogy így könnyen elérhetők főzés közben. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy a hő és a pára, ami a főzés során keletkezik, károsan befolyásolhatja a fűszerek minőségét.

Fűszerek

Az illóolajok, amelyek a fűszerek jellegzetes ízét és aromáját adják, gyorsabban lebomlanak a meleg és párás környezetben, így idő előtt elveszítik zamatukat. Ehelyett ajánlatos a fűszereket egy szekrényben vagy a kamrában tárolni, ahol hűvös, száraz körülmények között őrizhetők meg a legjobban.

