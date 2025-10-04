Ezt az 5 konyhai tárgyat Te is rossz helyen tartod, ahogyan a legtöbb ember
iStock

Címlap / Otthon / Háztartás / Ezt az 5 konyhai tárgyat Te is rossz...

Ezt az 5 konyhai tárgyat Te is rossz helyen tartod, ahogyan a legtöbb ember

Lukács Kamilla
Írta 2025.10.04.

Sokan hajlamosak vagyunk a fűszeres polcot precízen elrendezni a tűzhely közvetlen közelében, mondván, hogy így könnyen elérhetők főzés közben. Azonban érdemes figyelembe venni, hogy a hő és a pára, ami a főzés során keletkezik, károsan befolyásolhatja a fűszerek minőségét.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Fűszerek

Az illóolajok, amelyek a fűszerek jellegzetes ízét és aromáját adják, gyorsabban lebomlanak a meleg és párás környezetben, így idő előtt elveszítik zamatukat. Ehelyett ajánlatos a fűszereket egy szekrényben vagy a kamrában tárolni, ahol hűvös, száraz körülmények között őrizhetők meg a legjobban.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

„Mindig lenullázza a bankszámlámat” – Férfiak, akik menyasszörnyet vettetek el, hogyan alakult a házasélet?

„Mindig lenullázza a bankszámlámat” – Férfiak, akik menyasszörnyet vettetek el, hogyan alakult a házasélet?
„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?

„Anyósom ki akar békülni, de nekem nem megy” Bocsássunk meg, vagy búcsúzzunk el a problémás rokonoktól?
8 kisméretű étkezőasztal, amik spórolnak a hellyel, de nem áldoznak a stílusból

8 kisméretű étkezőasztal, amik spórolnak a hellyel, de nem áldoznak a stílusból
„Apa, te leszel a férjem!” – A gyermekkori szerelem kihathat az egész életünkre

„Apa, te leszel a férjem!” – A gyermekkori szerelem kihathat az egész életünkre
„Pénzen nem lehet boldogságot venni.” 10 hazugság, amit elfogadunk, mert így könnyebb

„Pénzen nem lehet boldogságot venni.” 10 hazugság, amit elfogadunk, mert így könnyebb
Feng shui növények, amik egyensúlyba hozzák az otthonod energiáját

Feng shui növények, amik egyensúlyba hozzák az otthonod energiáját
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK