7 alattomos jel, hogy a szervezeted rejtett gyulladással küzd
7 alattomos jel, hogy a szervezeted rejtett gyulladással küzd

Farkas Izabella
Írta 2025.09.13.

Az emberi test bonyolult rendszere sokszor különféle jelekkel kommunikál velünk, ha valami nincs rendben. Egy ilyen rejtett kommunikációs mód lehet, hogy az immunrendszerünk harcot folytat egy „láthatatlan” gyulladással szemben. Ezek a gyulladások gyakran nem tűnnek fel először, de idővel jelentős egészségügyi problémákat okozhatnak. Most megvizsgáljuk azokat az alattomos tüneteket, amelyek mögött gyulladás rejtőzhet.

Fáradtság és kimerültség

Egyik leggyakoribb tünete a rejtett gyulladásnak a folyamatos fáradtság, amelyet nem lehet egyszerűen alváshiánnyal megmagyarázni. Mivel a szervezet ilyenkor szó szerint harcot folytat a gyulladással, sok energiát veszít, ami a nap folyamán kimerültségben nyilvánulhat meg.

A fáradtság azonban nem mindig az alvással kapcsolatos. Gyakran ennek hátterében álló gyulladások krónikus betegségek, mint a reumatoid artritisz vagy az autoimmun betegségek előjelei is lehetnek. Érdemes tehát ezen tüneteket nem alábecsülni, különösen, ha tartósan jelentkeznek.

