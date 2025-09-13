7 alattomos jel, hogy a szervezeted rejtett gyulladással küzd

Fáradtság és kimerültség
Egyik leggyakoribb tünete a rejtett gyulladásnak a folyamatos fáradtság, amelyet nem lehet egyszerűen alváshiánnyal megmagyarázni. Mivel a szervezet ilyenkor szó szerint harcot folytat a gyulladással, sok energiát veszít, ami a nap folyamán kimerültségben nyilvánulhat meg.
A fáradtság azonban nem mindig az alvással kapcsolatos. Gyakran ennek hátterében álló gyulladások krónikus betegségek, mint a reumatoid artritisz vagy az autoimmun betegségek előjelei is lehetnek. Érdemes tehát ezen tüneteket nem alábecsülni, különösen, ha tartósan jelentkeznek.
