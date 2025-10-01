Reggeli rohanás helyett lassú ébredést választottam – így alakult át az életem
Unsplash

Nyul Debóra
Írta 2025.10.01.

A reggeli szundi gomb megnyomása helyett lassú ébredésre váltottam, ami jelentősen átalakította a mindennapjaimat. A nyugodt reggelek hatása messze túlmutat a reggeli órákon, kiegyensúlyozottabbá és boldogabbá téve az életemet.

Sokáig a reggeleim egyetlen mozdulattal kezdődtek: a szundi gomb megnyomásával. Képtelen voltam elsőre kikelni az ágyból. Hol öt, hol tíz, hol húsz percet is „nyertem” így magamnak – vagy legalábbis azt hittem. Valójában ez a pár perc többnyire félig alvó, félig bűntudatos félálomban telt, és mire valóban felkeltem, gyakran késésben voltam.

A napjaim rendszeresen kapkodással és ideges készülődéssel indultak. Gyors tusolás, egy falat reggeli, vagy néha még az sem, és indult is a nap. Már az első pillanatokban stresszes voltam, mintha egy maratont futottam volna végig, mielőtt egyáltalán elkezdtem volna dolgozni. Idővel rájöttem, hogy a reggeli rohanást lassú ébredésre és nyugodt készülődésre kell cserélnem, ami mostanra jóval kiegyensúlyozottabbá tett, mint amilyen évekkel ezelőtt voltam.

Az a bizonyos fordulópont

Nem volt egyetlen nagy fordulópont, inkább sok apró felismerés hatására éreztem azt, hogy ideje változtatnom azon, ahogyan a napjaim indulnak. Először csak annyit vettem észre, hogy amikor ritkán sikerült időben felkelnem, szinte mindig nyugodtabban telt a napom.

Elkezdtem utánajárni, mi is történik a testünkkel és az agyunkkal, amikor újra meg újra lenyomjuk a szundit. Kiderült, hogy a többszöri megszakított alvás valójában árt a kipihentség érzetének, és többet árthat, mint amennyit használ. Ekkor döntöttem el: nincs több szundi!

