A reggel 6-kor kelés nem büntetés, hanem ajándék, el is mondjuk miért
istockphoto.com

A reggel 6-kor kelés nem büntetés, hanem ajándék, el is mondjuk miért

Farkas Izabella
Írta 2025.08.25.

Sokak számára a reggeli korán kelés az utolsó dolog, amit szívesen beépítenének napi rutinjukba, különösen a sötét, hideg őszi hónapokban. Azonban a tudomány azt sugallja, hogy a korai ébredés számos előnnyel járhat, amelyeket érdemes szem előtt tartani. A mélyalvásról, belső biológiai óránk szabályozásáról és egy jól strukturált reggeli rutin kiemelkedő pozíciójáról lesz szó ebben a cikkben.

A korán kelés jótékony hatásai az egészségre

Az egészségtudatosság jegyében érdemes megvizsgálni, hogy a korai kelés mennyivel járul hozzá fizikai és mentális jólétünkhöz. Azok, akik korán kelnek, általában jobban alszanak és mélyebben, mivel szervezetük jobban igazodik a természetes fényciklusokhoz, így több idejük van a teljes pihenésre és regenerálódásra.

Tanulmányok igazolták, hogy a korán kelők általában kevesebbet stresszelnek, és kevésbé hajlamosak olyan mentális problémákra, mint a depresszió vagy szorongás.

A reggeli fény hatására az agy szerotonintermelése is növekszik, ami pozitív hatással lehet a hangulatra és az általános érzelmi jólétre.

Egy igazolt mód a produktivitás növelésére

A reggeli órák csendje és nyugalma ideális környezetet biztosít a fókuszált munkához. Sok sikeres ember vallja, hogy a kora reggeli órákban képesek a legjobban összpontosítani és elvégezni a legfontosabb feladatokat.

Ha reggel 6-kor felkelsz, több időd lesz a személyes projektekre vagy önfejlesztésre azelőtt, hogy a napi teendők sürgős jelleggel megszaporodnának. Ez hosszú távon hozzájárulhat a karrierbeli előrelépéshez, hiszen képessé válhatsz jobban irányítani a feladataidat és produktívabbá válni.

istockphoto.com

