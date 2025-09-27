A pszichológusok szerint ezek a leggyakoribb tünetei az „érzelmi kiégésnek”

Az érzelmi kimerültség mérgező jelei
Az érzelmi kiégés főként a pszichológiai terhelés nyomán alakul ki, amely jelentős mentális és fizikai állapotromlással jár. Az egyén úgy érezheti, hogy képtelen újra motivációt találni a mindennapi élet feladataiban. Az elsődleges tünetek közé tartozik az állandó fáradtságérzet, amelyet fizikai és lelki kimerültségként élünk meg. Az energiaszint folyamatos csökkenése és a motiváció hiánya gyakran együtt jár a koncentrációs nehézségekkel, amelyek megnehezítik a mindennapi életvitelt.
Ezek a jelek arra utalhatnak, hogy valaki az érzelmi kiégés szakadékának szélén áll, és mielőbbi segítségre van szüksége. A fáradtság mellett a témában jártas pszichológusok hangsúlyozzák a szorongás és depresszió tüneteit is, mint a kiégés markáns jellemzőit. Ezek tovább súlyosbítják az egyén állapotát, és komoly életminőség-romláshoz vezethetnek.