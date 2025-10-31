„Iszonyúan fájt, de senkit nem érdekelt” – Pornószínészek vallanak a szexipar árnyoldaláról

Míg a kilencvenes évek elején még titokban jártak kézről-kézre a szexmagazinok és videokazetták, addig ma már szinte a csapból is pornó folyik. Ráadásul egyre durvább pornó, és a legbizarrabb jelenet is csak egy kattintásnyira van.
Ugyan a legtöbb felnőttfilmes színésznő azt nyilatkozza, hogy csak olyan jelenetet vállal, amit ő maga is élvez, az ipart maga mögött hagyó előadók egy teljesen más képet festenek arról, hogy mi folyik a háttérben: nemi betegségek, drogfüggőség és férfiak, akik a nőket egy darab húsként kezelik. Az alábbi tíz pornósztár ma már nem fél a szexipar brutális árnyoldaláról mesélni.
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd
1/10 Traci Lords
Bántalmazó családban nőttem fel, tíz éves voltam, mikor megerőszakoltak és tizenöt évesen elszöktem otthonról.
A pornó általi ismertséggel úgy éreztem, visszavághatok a világnak, holott valójában csak annyit értem el, hogy tizennyolc éves koromra komoly alkohol- és drogfüggővé váltam.
2/10 Jesse Jewels
Amit a szexipar művel a nőkkel, beteges és felháborító. A legtöbb színésznő olyan, mint egy zombi, próbálnak érzéketlennek mutatkozni a megaláztatásokkal szemben. Volt, hogy olyan férfi sztárral kellett dolgoznom, akivel nem akartam, mert már rossz híre volt a szakmában.
A producer azt mondta, akkor fizetés nélkül hazamehetek, így belementem és szörnyű élmény volt.
Egy brutális „többfiús-jelenet” után egy tucat férfi spermája volt az arcomon, az egész testem sajgott, izzadtam, remegtem és még húsz percig így kellett maradnom, hogy a megfelelő felvételek elkészüljenek.