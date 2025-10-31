„Iszonyúan fájt, de senkit nem érdekelt” – Pornószínészek vallanak a szexipar árnyoldaláról

Míg a kilencvenes évek elején még titokban jártak kézről-kézre a szexmagazinok és videokazetták, addig ma már szinte a csapból is pornó folyik. Ráadásul egyre durvább pornó, és a legbizarrabb jelenet is csak egy kattintásnyira van.

Ugyan a legtöbb felnőttfilmes színésznő azt nyilatkozza, hogy csak olyan jelenetet vállal, amit ő maga is élvez, az ipart maga mögött hagyó előadók egy teljesen más képet festenek arról, hogy mi folyik a háttérben: nemi betegségek, drogfüggőség és férfiak, akik a nőket egy darab húsként kezelik. Az alábbi tíz pornósztár ma már nem fél a szexipar brutális árnyoldaláról mesélni.