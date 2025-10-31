„Iszonyúan fájt, de senkit nem érdekelt” – Pornószínészek vallanak a szexipar árnyoldaláról
Unsplash

Címlap / Szerelem / Szex / „Iszonyúan fájt, de senkit nem...

„Iszonyúan fájt, de senkit nem érdekelt” – Pornószínészek vallanak a szexipar árnyoldaláról

Szőke Angéla
Írta 2025.10.31.

Míg a kilencvenes évek elején még titokban jártak kézről-kézre a szexmagazinok és videokazetták, addig ma már szinte a csapból is pornó folyik. Ráadásul egyre durvább pornó, és a legbizarrabb jelenet is csak egy kattintásnyira van.

Ugyan a legtöbb felnőttfilmes színésznő azt nyilatkozza, hogy csak olyan jelenetet vállal, amit ő maga is élvez, az ipart maga mögött hagyó előadók egy teljesen más képet festenek arról, hogy mi folyik a háttérben: nemi betegségek, drogfüggőség és férfiak, akik a nőket egy darab húsként kezelik. Az alábbi tíz pornósztár ma már nem fél a szexipar brutális árnyoldaláról mesélni.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

1/10 Traci Lords

Bántalmazó családban nőttem fel, tíz éves voltam, mikor megerőszakoltak és tizenöt évesen elszöktem otthonról.

A pornó általi ismertséggel úgy éreztem, visszavághatok a világnak, holott valójában csak annyit értem el, hogy tizennyolc éves koromra komoly alkohol- és drogfüggővé váltam.

2/10 Jesse Jewels

Jesse Jewels
Amit a szexipar művel a nőkkel, beteges és felháborító. A legtöbb színésznő olyan, mint egy zombi, próbálnak érzéketlennek mutatkozni a megaláztatásokkal szemben. Volt, hogy olyan férfi sztárral kellett dolgoznom, akivel nem akartam, mert már rossz híre volt a szakmában.

A producer azt mondta, akkor fizetés nélkül hazamehetek, így belementem és szörnyű élmény volt.

Olvass még a témában

3/10 Elizabeth Rollings

Elizabeth Rollings
Egy brutális „többfiús-jelenet” után egy tucat férfi spermája volt az arcomon, az egész testem sajgott, izzadtam, remegtem és még húsz percig így kellett maradnom, hogy a megfelelő felvételek elkészüljenek.

A megaláztatás érzése fájt mégis a legjobban.

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Mások ezt olvassák

„Iszonyúan fájt, de senkit nem érdekelt” – Pornószínészek vallanak a szexipar árnyoldaláról

„Iszonyúan fájt, de senkit nem érdekelt” – Pornószínészek vallanak a szexipar árnyoldaláról
„Mikor jön a baba?” Milyen ártatlan dolog az, ami halálra idegesít? 

„Mikor jön a baba?” Milyen ártatlan dolog az, ami halálra idegesít? 
A tavasz kedvence, az újhagyma. Már a közelében is pusztulnak a kórokozók!

A tavasz kedvence, az újhagyma. Már a közelében is pusztulnak a kórokozók!
Így használd a fokhagymát a kártevők ellen a kertedben

Így használd a fokhagymát a kártevők ellen a kertedben
Ezek a csillagjegyek jól viselik a változást és könnyen adaptálódnak

Ezek a csillagjegyek jól viselik a változást és könnyen adaptálódnak
A mai névnaposok Roxána és Szeréna – Ismerd meg a nevek titkait!

A mai névnaposok Roxána és Szeréna – Ismerd meg a nevek titkait!
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK