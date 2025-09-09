A pollenallergiák és a bélflóra közti kapcsolat: kutatások alátámasztják az összefüggést
A pollenallergiák és a bélflóra közti kapcsolat: kutatások alátámasztják az összefüggést

Farkas Izabella
2025.09.09.

A modern kutatások egyre inkább rámutatnak arra, hogy a bélflóra, vagyis a bélrendszerben található mikroorganizmusok összessége, szorosan összefügg az immunrendszer működésével, és ezzel párhuzamosan az allergiás reakciók megjelenésével is. A bélflóra sokszínűsége és kiegyensúlyozott állapota jelentős hatással bírhat arra, hogy mennyire hajlamos valaki az allergiák, különösen a pollenallergiák kialakulására.

Egy 2015-ben publikált tanulmány, amely a Journal of Allergy and Clinical Immunology című folyóiratban jelent meg, kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akiknek alacsonyabb a bélflóra diverzitása, nagyobb valószínűséggel jelentkeznek allergiás reakciók a pollenre (Forrás). Ez arra utal, hogy a bélflóra kiegyensúlyozottsága kritikus szerepet játszik az allergiák megelőzésében és kezelésében.

A mikrobiom és az immunrendszer összefüggései

A mikrobiom, azaz a bélflóra komplett ökoszisztémájának és az emberi test immunrendszerének szoros kapcsolata már régóta a tudományos érdeklődés középpontjában áll. Az immunrendszer feladata, hogy megvédje a testet az idegen kórokozóktól, és ennek során a bélben található mikroorganizmusok egyfajta „edzőként” viselkednek, támogatva a szervezet védekezőképességét.

A kutatások azt sugallják, hogy a fertőzések ellen védett szervezetek gyakran jobban tolerálják a környezeti allergéneket is, mint például a polleneket.

Az International Archives of Allergy and Immunology folyóiratban közzétett 2016-os kutatás eredményei azt mutatták ki, hogy az egészséges bélflóra fenntartása révén a gyulladásos folyamatok csökkenthetők, amelyek az allergiás reakciók esetén lépnek fel (Forrás). Ezzel az információval a kutatók egy lépéssel közelebb kerültek annak megértéséhez, hogyan járulhat hozzá a bélflóra az allergiás betegségek kezeléséhez és megelőzéséhez.

