A pollenallergiák és a bélflóra közti kapcsolat: kutatások alátámasztják az összefüggést

A modern kutatások egyre inkább rámutatnak arra, hogy a bélflóra, vagyis a bélrendszerben található mikroorganizmusok összessége, szorosan összefügg az immunrendszer működésével, és ezzel párhuzamosan az allergiás reakciók megjelenésével is. A bélflóra sokszínűsége és kiegyensúlyozott állapota jelentős hatással bírhat arra, hogy mennyire hajlamos valaki az allergiák, különösen a pollenallergiák kialakulására.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Egy 2015-ben publikált tanulmány, amely a Journal of Allergy and Clinical Immunology című folyóiratban jelent meg, kimutatta, hogy azoknál az embereknél, akiknek alacsonyabb a bélflóra diverzitása, nagyobb valószínűséggel jelentkeznek allergiás reakciók a pollenre (Forrás). Ez arra utal, hogy a bélflóra kiegyensúlyozottsága kritikus szerepet játszik az allergiák megelőzésében és kezelésében.

A mikrobiom és az immunrendszer összefüggései

A mikrobiom, azaz a bélflóra komplett ökoszisztémájának és az emberi test immunrendszerének szoros kapcsolata már régóta a tudományos érdeklődés középpontjában áll. Az immunrendszer feladata, hogy megvédje a testet az idegen kórokozóktól, és ennek során a bélben található mikroorganizmusok egyfajta „edzőként” viselkednek, támogatva a szervezet védekezőképességét.

Az International Archives of Allergy and Immunology folyóiratban közzétett 2016-os kutatás eredményei azt mutatták ki, hogy az egészséges bélflóra fenntartása révén a gyulladásos folyamatok csökkenthetők, amelyek az allergiás reakciók esetén lépnek fel (Forrás). Ezzel az információval a kutatók egy lépéssel közelebb kerültek annak megértéséhez, hogyan járulhat hozzá a bélflóra az allergiás betegségek kezeléséhez és megelőzéséhez.

A cikk folytatódik, lapozz!