Parlagfű tombol ma a levegőben – Készülj az allergiára!

Ma, 2025. szeptember 3-án Magyarországon a parlagfűpollen (ragweed) a legaktívabb pollenfajta, mivel a parlagfű szezonja június végétől szeptember közepéig tart, és ezen a napon még kiemelkedően magas a levegőben lévő pollenkoncentrációja.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Ezen kívül a csalánfélék és egyes gyomfajok pollenszintje is mérsékelt lehet, míg a fűfélék pollenkoncentrációja a nyár végén már csökkenőben van, ezért ezek kevésbé okoznak tüneteket.

Az allergiások ma elsősorban orrfolyásra, orrdugulásra, tüsszögésre, szemviszketésre és könnyezésre, valamint légúti irritációra számíthatnak. Erősebb parlagfűallergia esetén megjelenhetnek asztmás panaszok, nehézlégzés is.

A mai védekezéshez az alábbi praktikákat javaslom: Mások ezeket olvassák Ne csodálkozz, ha tüsszögsz. Veszélyes a pollenkoncentráció Lesz még meleg augusztusban? Friss időjárás jelentés Igazi támadás, amit a parlagfű művel. Készülj az allergiára! Ma erősen támadnak a pollenek. Készülj a tünetekre!

Kerüld a szabadban tartózkodást a pollenkoncentráció csúcsidőszakaiban , különösen délelőtt és kora délután, amikor a pollen a levegőben a legtöbb.

, különösen délelőtt és kora délután, amikor a pollen a levegőben a legtöbb. Ha muszáj kimenni, viselj napszemüveget és maszkot, hogy csökkentsd a pollenek érintkezését a szemeddel és légutaiddal.

Otthon tartsd zárva az ablakokat, használj légszűrős klímaberendezést, és rendszeresen takarítsd a lakást, hogy minimalizáld a pollenlerakódást.

Az orrspray-k és antihisztaminok alkalmazása megkönnyítheti a tüneteket, de ha a panaszok erősek vagy asztmás tünetek jelentkeznek, keresd fel az orvosodat.

Zuhanyozz és moss hajat este, hogy eltávolítsd a bőrödre és hajadra tapadt polleneket.

Fontos, hogy a mai pollenhelyzet főként a parlagfűre érzékenyeknek okoz kihívást, ezért különösen figyelj oda a megelőzésre és a tünetek kezelésére.