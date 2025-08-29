Az ozempic testi és lelki káros következményei, amiről keveset beszélünk
istockphoto.com

Címlap / Életmód / Lélek / Az ozempic testi és lelki káros...

Az ozempic testi és lelki káros következményei, amiről keveset beszélünk

Farkas Izabella
Írta 2025.08.29.

Az ozempic, a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer, az utóbbi években sokak körében népszerűvé vált. Nemcsak hatásossága miatt, hanem a fogyókúrás közösségekben is jelentős érdeklődést váltott ki, mivel segíthet a súlycsökkentésben. Azonban a sikertörténetek árnyékában fontos beszélni arról is, hogy milyen káros következményekkel járhat a gyógyszer hosszú távú vagy nem rendeltetésszerű alkalmazása.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok?

A fiziológiai hatások

Az ozempic hatóanyaga, a semaglutid, a GLP-1 receptor agonisták közé tartozik. Ezek a vegyületek növelik az inzulin szekrécióját a hasnyálmirigyben, ami segíti a vércukorszint szabályozását. Azonban a gyógyszer nem mentes a mellékhatásoktól, amelyek főként a gyomor-bél traktust érintik.

Sokan tapasztalnak émelygést, hányást, hasmenést vagy székrekedést, ami jelentős kellemetlenséget okozhat a mindennapi életben.

A hosszú távú használat során felmerülő aggályok közé tartozik a hasnyálmirigyet érintő gyulladások kockázata is. Bár a kutatások még nem szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot, az emelkedett hasnyálmirigy-enzim szintek mindenképpen figyelmeztetők lehetnek. Egyes felhasználók beszámoltak arról is, hogy az ozempic alkalmazása mellett emelkedett a pulzusszámuk, ami szintén alátámaszthatja a gyógyszer potenciálisan káros hatásait.

Mások ezeket olvassák

istockphoto.com

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»

🎯 Ezek a cikkek is érdekelhetnek

Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is

Életmentő praktikák, ha órákig szöszmötölsz a legegyszerűbb feladatokkal is
Gyakran ébredtem szorongással – és ezek a trükkök segítettek a kezelésében

Gyakran ébredtem szorongással – és ezek a trükkök segítettek a kezelésében
Dodónak megtetszett a macaron, igazi tündérmeséig jutott

Dodónak megtetszett a macaron, igazi tündérmeséig jutott
Lehetséges, hogy két ember ugyanazt álmodja – ez a magyarázat

Lehetséges, hogy két ember ugyanazt álmodja – ez a magyarázat
7 dolog, amit biztosan meg fogsz bánni a harmincas éveidben

7 dolog, amit biztosan meg fogsz bánni a harmincas éveidben
Biztos, hogy segít? Így hat a fogkrém a szádban levő jótékony baktériumokra

Biztos, hogy segít? Így hat a fogkrém a szádban levő jótékony baktériumokra
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK