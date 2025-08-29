Az ozempic testi és lelki káros következményei, amiről keveset beszélünk

A fiziológiai hatások
Az ozempic hatóanyaga, a semaglutid, a GLP-1 receptor agonisták közé tartozik. Ezek a vegyületek növelik az inzulin szekrécióját a hasnyálmirigyben, ami segíti a vércukorszint szabályozását. Azonban a gyógyszer nem mentes a mellékhatásoktól, amelyek főként a gyomor-bél traktust érintik.
A hosszú távú használat során felmerülő aggályok közé tartozik a hasnyálmirigyet érintő gyulladások kockázata is. Bár a kutatások még nem szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot, az emelkedett hasnyálmirigy-enzim szintek mindenképpen figyelmeztetők lehetnek. Egyes felhasználók beszámoltak arról is, hogy az ozempic alkalmazása mellett emelkedett a pulzusszámuk, ami szintén alátámaszthatja a gyógyszer potenciálisan káros hatásait.
