Az ozempic testi és lelki káros következményei, amiről keveset beszélünk

Az ozempic, a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére használt gyógyszer, az utóbbi években sokak körében népszerűvé vált. Nemcsak hatásossága miatt, hanem a fogyókúrás közösségekben is jelentős érdeklődést váltott ki, mivel segíthet a súlycsökkentésben. Azonban a sikertörténetek árnyékában fontos beszélni arról is, hogy milyen káros következményekkel járhat a gyógyszer hosszú távú vagy nem rendeltetésszerű alkalmazása.

🎥 Nyári horoszkóp: Mit hoznak idén nyáron a csillagok? A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A fiziológiai hatások

Az ozempic hatóanyaga, a semaglutid, a GLP-1 receptor agonisták közé tartozik. Ezek a vegyületek növelik az inzulin szekrécióját a hasnyálmirigyben, ami segíti a vércukorszint szabályozását. Azonban a gyógyszer nem mentes a mellékhatásoktól, amelyek főként a gyomor-bél traktust érintik.

Sokan tapasztalnak émelygést, hányást, hasmenést vagy székrekedést, ami jelentős kellemetlenséget okozhat a mindennapi életben.

A hosszú távú használat során felmerülő aggályok közé tartozik a hasnyálmirigyet érintő gyulladások kockázata is. Bár a kutatások még nem szolgáltattak egyértelmű bizonyítékot, az emelkedett hasnyálmirigy-enzim szintek mindenképpen figyelmeztetők lehetnek. Egyes felhasználók beszámoltak arról is, hogy az ozempic alkalmazása mellett emelkedett a pulzusszámuk, ami szintén alátámaszthatja a gyógyszer potenciálisan káros hatásait. Mások ezeket olvassák Ki volt a legmenőbb arc, akivel életedben találkoztál és miért? Ilyen vagy a menstruációd előtt, csillagjegyed szerint Nem csak te viseled a következményeit: így hat a gyermekeidre a magas stressz szinted „Ne szülj császárral, mert nem szereted meg a gyereket!” – A legdurvább kéretlen terhességi tanácsok

A cikk folytatódik, lapozz!