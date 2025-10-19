Ez az 5 őszi ital természetes antidepresszáns hatással bír
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Ez az 5 őszi ital természetes...

Ez az 5 őszi ital természetes antidepresszáns hatással bír

Farkas Izabella
Írta 2025.10.19.

Az ősz csodálatos színei és nyugalmas hangulata ellenére sokak számára hozhat magával komorabb napokat. A szezonális depresszió gyakori jelenség, amelyet az évszak változása vált ki. Ha te is úgy érzed, hogy ősszel van szükséged egy kis hangulatjavítóra, akkor érdemes kipróbálnod néhány természetes antidepresszáns hatású italt. Ezek az italok nemcsak felmelegítenek, de hozzájárulnak a jó közérzet fenntartásához is.

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az aranyló kurkuma tea

A kurkumát már évezredek óta használják a hagyományos indiai gyógyászatban, és nem véletlenül. Az aranyszínű fűszer egyik fő összetevője a kurkumin, amely erős gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatásokkal bír.

ELKÉSZÍTÉS
Elkészítéséhez keverj el egy teáskanálnyi őrölt kurkumát forró vízben, és ízesítsd mézzel vagy citrommal. Akár habosított tejjel is felöntheted, ha úgy jobban szereted. Az íz és a színélmény garantáltan feldobja a napodat!

Kutatások kimutatták, hogy a kurkumin hatékonyan enyhíti a depressziós tüneteket, és segíthet a szorongás leküzdésében is. Egy bögre kurkuma tea nemcsak a léleknek, hanem a testnek is igazi kincs lehet a hűvös őszi napokon.

Olvass még a témában

iStock

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

7 magyarországi családi és páros program, amit beterveztem idén őszre és télre

7 magyarországi családi és páros program, amit beterveztem idén őszre és télre
Ezt hozza 2025. október 19. a numerológia szerint – romantika és szívbeli kapcsolódás

Ezt hozza 2025. október 19. a numerológia szerint – romantika és szívbeli kapcsolódás
Mi a legjobb párkapcsolati instant karma-sztorid?

Mi a legjobb párkapcsolati instant karma-sztorid?
10 karácsonyi jócselekedet, amivel tényleg boldoggá tehetsz másokat

10 karácsonyi jócselekedet, amivel tényleg boldoggá tehetsz másokat
Minden napra egy konty! 7 látványos hétköznapi frizura

Minden napra egy konty! 7 látványos hétköznapi frizura
Ez az egészséges TikTok trend még a csokoládét is lekörözi

Ez az egészséges TikTok trend még a csokoládét is lekörözi
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK