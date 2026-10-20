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Az őszi frizura váltás még sosem volt ennyire menő 50 felett – íme a legjobb fiatalító fazonok
Pexels

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Az őszi frizura váltás még sosem volt ennyire menő 50 felett – íme a legjobb fiatalító fazonok

Kende Kíra
Írta 2026.10.20.
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Őszi frizuraváltáson gondolkodsz 50 felett? Mutatjuk a legdivatosabb fiatalító fazonokat, amelyek friss, modern és nőies megjelenést kölcsönöznek.

Az ősz tökéletes alkalom arra, hogy egy kis frissességet vigyél a megjelenésedbe, és akár egy teljesen új frizurát is kipróbálj. Az 50 feletti nők számára is rengeteg modern, nőies és fiatalító fazon létezik, amelyek kiemelik az arc előnyös vonásait, és dúsabbnak mutathatják a hajat. Mutatjuk a szezon legjobb frizuráit, ha valami igazán stílusosra vágysz!

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Miért pont most érdemes belevágni

A haj ősszel amúgy is más állapotba kerül: a nyári UV-sugárzás és a sós víz után sokaknál törékenyebbé, fakóbbá válik a hajszál, ami miatt a hossz lenyírása szinte önmagától adja magát. Ez a legjobb apropó arra, hogy ne csak néhány centit vágassunk le, hanem gondoljuk újra az egész fazon felépítését. A frizura ugyanis az egyik leggyorsabb módja annak, hogy az arc vonalai lágyabbnak, a tekintet pedig ébernek hasson, anélkül, hogy bármi máshoz nyúlnánk.

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