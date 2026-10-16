Az őszi csizmák, amiket most mindenki keres – ezek a fazonok uralják a szezont

Az elmúlt szezonokhoz képest most sokkal kevesebb a kísérletezés, inkább a visszatérő, jól bevált fazonok élednek újjá, csak kicsit más arányokkal, más színekben. Hat olyan csizmatípus rajzolódik ki, amelyik tényleg ott lesz mindenki lábán ősztől.
Chelsea boot, a biztos választás
A bokát takaró, oldalt gumibetétes Chelsea boot idén sem tűnik el, sőt, most talán még erősebb pozícióban van, mint korábban. A titka az egyszerűségében rejlik: szinte bármihez jó, farmerhez, szoknyához, akár egy lezserebb kosztümhöz is passzol, és nem igényel különösebb odafigyelést a viseléshez.
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