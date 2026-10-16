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Az őszi csizmák, amiket most mindenki keres – ezek a fazonok uralják a szezont
Unsplash

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Az őszi csizmák, amiket most mindenki keres – ezek a fazonok uralják a szezont

Kende Kíra
Írta 2026.10.16.
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A cipőboltok kirakatában ezekben a hetekben szinte kizárólag csizmák villannak: magas szárú, lapos sarkú, bőrös darabok sorakoznak egymás mellett, és aki körülnéz a belvárosi üzletekben, hamar észreveszi, hogy a kínálat idén szokatlanul letisztult.

Az elmúlt szezonokhoz képest most sokkal kevesebb a kísérletezés, inkább a visszatérő, jól bevált fazonok élednek újjá, csak kicsit más arányokkal, más színekben. Hat olyan csizmatípus rajzolódik ki, amelyik tényleg ott lesz mindenki lábán ősztől.

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Chelsea boot, a biztos választás

A bokát takaró, oldalt gumibetétes Chelsea boot idén sem tűnik el, sőt, most talán még erősebb pozícióban van, mint korábban. A titka az egyszerűségében rejlik: szinte bármihez jó, farmerhez, szoknyához, akár egy lezserebb kosztümhöz is passzol, és nem igényel különösebb odafigyelést a viseléshez.

A legkeresettebb változatok most matt bőrből készülnek, letisztult orral, vastagabb, de nem túl magas sarokkal.

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