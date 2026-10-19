5 öltözködési hiba, amit telt keblű nőként elkövethetsz

Telt kebellel nem mindig könnyű megtalálni a tökéletes fazonokat. Mutatjuk, melyik 5 öltözködési hibát érdemes elkerülnöd, hogy a ruháid igazán előnyösek legyenek.

Telt kebellel nem mindig egyszerű olyan ruhákat találni, amelyek kényelmesek, jól állnak, és közben az egyéni stílusodat is tükrözik. Egy rosszul megválasztott nyakkivágás, egy feszülő gombolás vagy egy előnytelenül szabott felső könnyen felboríthatja az öltözék arányait. Nem a kebelméretet kell elrejteni, hanem olyan fazonokat választani, amelyek szépen követik az alakot, és harmonikus összhatást teremtenek.

Férfiak őszintén: mit látnak a feleségük arcán húsz év után A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

1. A túl bő felsők választása

Ha nagyobb a kebled, csábító lehet a bő, lezser felsők mellett dönteni, hiszen ezekben kényelmesen érezheted magad, és nem kell attól tartanod, hogy az anyag feszülni fog a mellkasodon. A túlságosan bő fazonok azonban könnyen elrejthetik a derékvonalat, és az egész felsőtestet szélesebbnek mutathatják a valóságosnál. A mell alatt vagy a deréknál finoman szabott felsők sokkal előnyösebbek lehetnek, mert követik az alakot anélkül, hogy szorítanának.

🌙

Kisokos Holdnaptár holdfázisok, teliholdak

→

A Stílus rovat legjobbjai minden hétfőn a postaládádban Hétfő reggel elküldjük a hét legolvasottabb Stílus-cikkeit, vasárnap pedig a teljes heti válogatást. Ingyenes, és bármikor leiratkozhatsz. Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.