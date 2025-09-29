Kezdődik a legrémisztőbb szezonális betegség – a WHO szerint vezető halálok

Ahogy az őszi szezon beköszönt, sokan találják magukat úgynevezett szezonális betegségek rémuralma alatt, és egyik legriasztóbb ezek közül nem más, mint a tüdőgyulladás. Bár a tüdőgyulladás évszaktól függetlenül előfordulhat, az ősz különösen hajlamosít a légzőszervi fertőzések terjedésére, többek között a hűvösebb időjárás, a nagyobb páratartalom és a beltéri életmód miatt.

A tüdőgyulladás megjelenési aránya:

A tüdőgyulladás, orvosi nevén pneumonia, egy súlyos állapot, amely világszerte évente milliókat érint.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a tüdőgyulladás vezető halálok, különösen az öt év alatti gyermekek és az idősek körében.

Statisztikailag bizonyított, hogy a hidegebb hónapokban, különösen október és február között, gyakoribbak a tüdőgyulladásos megbetegedések.

A tüdőgyulladás elterjedtségének számos magyarázata van az őszi időszakban. Az egyik legfőbb tényező, hogy amikor az emberek több időt töltenek zárt térben, a kórokozók könnyebben terjednek. Emellett a levegő páratartalma is befolyásolja a légzőszervi megbetegedések kialakulását és súlyosságát.

