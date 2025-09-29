Kezdődik a legrémisztőbb szezonális betegség – a WHO szerint vezető halálok
iStock

Címlap / Életmód / Egészség / Kezdődik a legrémisztőbb szezonális...

Kezdődik a legrémisztőbb szezonális betegség – a WHO szerint vezető halálok

Farkas Izabella
Írta 2025.09.29.

Ahogy az őszi szezon beköszönt, sokan találják magukat úgynevezett szezonális betegségek rémuralma alatt, és egyik legriasztóbb ezek közül nem más, mint a tüdőgyulladás. Bár a tüdőgyulladás évszaktól függetlenül előfordulhat, az ősz különösen hajlamosít a légzőszervi fertőzések terjedésére, többek között a hűvösebb időjárás, a nagyobb páratartalom és a beltéri életmód miatt.

🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

A tüdőgyulladás megjelenési aránya:

A tüdőgyulladás, orvosi nevén pneumonia, egy súlyos állapot, amely világszerte évente milliókat érint.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a tüdőgyulladás vezető halálok, különösen az öt év alatti gyermekek és az idősek körében.

Statisztikailag bizonyított, hogy a hidegebb hónapokban, különösen október és február között, gyakoribbak a tüdőgyulladásos megbetegedések.

Olvass még a témában

A tüdőgyulladás elterjedtségének számos magyarázata van az őszi időszakban. Az egyik legfőbb tényező, hogy amikor az emberek több időt töltenek zárt térben, a kórokozók könnyebben terjednek. Emellett a levegő páratartalma is befolyásolja a légzőszervi megbetegedések kialakulását és súlyosságát.

iStock

Oldalak: 1 2 3 4

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/4
Következő»
🎥 Nagy éves horoszkóp 2025: így alakul az éved személyes és munkahelyi fronton

🎯 Mások ezt olvassák

Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál

Napi egy vacsora árát is megspórolhatod, ha ezt csinálod bevásárlásnál
7 dekorációs hiba, amitől kaotikusabbnak tűnik a nappalid, mint amilyen valójában

7 dekorációs hiba, amitől kaotikusabbnak tűnik a nappalid, mint amilyen valójában
Bevált módszerek, amikkel nem fog túlcsordulni a szennyeskosár

Bevált módszerek, amikkel nem fog túlcsordulni a szennyeskosár
Ezek a gyökerek energiát fakasztanak – Melyikre van most szükséged?

Ezek a gyökerek energiát fakasztanak – Melyikre van most szükséged?
Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint

Így tedd túl magad a megcsalás szégyenén, a párterapeuta szerint
10 kijózanító tény a férfiakról. Férfiaktól, nőknek

10 kijózanító tény a férfiakról. Férfiaktól, nőknek
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK