Mutatjuk az októberben születettek különleges egészségügyi előnyeit

Jobb légúti egészség
Az októberben születettek esetében gyakrabban figyeltek meg jobb légúti egészséget, ami különösen fontos, tekintve a légzőszervi betegségek elterjedtségét. Egy tanulmány szerint az ilyen hónapban érkezett gyermekek ritkábban szenvednek asztmától és allergiáktól, ami nagyrészt a születési időpontjuk környezetváltozásával kapcsolatos immunológiai hatásoknak köszönhető.
A természetes ciklusok és a születési időpont közötti összefüggés itt kulcsfontosságú. Az őszi hónapok különleges időszakot jelentenek az immunrendszer fejlődése szempontjából, amikor is az anyai szervezetben a különféle szezonális vírusokkal való találkozás serkenti az újszülöttek immunrendszerének erősebb kialakulását.