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Okosabb vagy, mint egy tapasztalt légiutas-kísérő? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy tapasztalt légiutas-kísérő? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.16.
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10 kérdés földrajzból, történelemből és kultúrából – vágjon neki, és derítse ki, mennyire állja meg a helyét egy világlátott profi mellett!

Vannak, akik a világtérképet nézve azonnal tudják, melyik ország hol fekszik, és mellesleg azt is, hány szíve van egy polipnak. Ma az ő nyomukba eredünk: összeállítottunk egy vegyes, de alapjában földrajzi-utazós ízű kvízt, amiben a kontinensek mellett a történelem, a gasztronómia és a művészet világában is helyt kell állnod.

9 könyv, amit életedben legalább egyszer el kell olvasnod

A kérdések között megtalálod a legendás afrikai vízesést, egy sziklába vájt ókori várost, és azt is kiderítheted, miből épül fel valójában egy cápa teste. Nem kell geográfusnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis kíváncsiság és néhány jól megjegyzett tény az iskolából vagy a legutóbbi nyaralásból.

Minden kérdés után egy kis plusz infót is kapsz, hátha pont ez lesz az a tudásmorzsa, amivel legközelebb lenyűgözöd az asztaltársaságot egy vacsorapartin.

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Nos, készen állsz, hogy kiderüljön, hányat tudnál megválaszolni egy beszálláskor váratlanul feltett kérdésből? Vágj bele, és nézd meg, hol tartasz!

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Melyik ország fővárosa Quito?

Helyes! Helytelen!

Quito szinte pontosan az Egyenlítő vonalán fekszik, és Ecuador neve is innen (az equator szóból) származik.

Melyik híres vízesés húzódik Zambia és Zimbabwe határán?

Helyes! Helytelen!

A helyiek Mosi-oa-Tunyának, vagyis „mennydörgő füstnek” hívják a Zambézi folyón zúduló vízesést.

Melyik ókori, sziklába vájt romváros található Jordániában?

Helyes! Helytelen!

Petra épületeit a nabateusok faragták a sziklákba több mint kétezer évvel ezelőtt, leghíresebb homlokzata az Al-Khazneh.

Melyik félszigetet alkotja együtt Spanyolország és Portugália?

Helyes! Helytelen!

Az Ibériai-félszigeten a két nagy ország mellett Andorra és a brit fennhatóságú Gibraltár is található.

Ki rendezte az 1997-es Titanic című filmet?

Helyes! Helytelen!

James Cameron filmje évekig a valaha készült legjövedelmezőbb mozi volt, és számos Oscar-díjat is besöpört.

Hány szíve van egy polipnak?

Helyes! Helytelen!

A polipoknak két kopoltyúszívük és egy testszívük van, vagyis összesen három szív keringeti a vérüket.

Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv?

Helyes! Helytelen!

A magyar a finnugor ágon belül az uráli nyelvcsaládhoz tartozik, legközelebbi rokon nyelvei a manysi és a hanti.

Melyik olasz városhoz köthető a pizza margherita születése?

Helyes! Helytelen!

A legenda szerint a pizzát 1889-ben Margherita királynő tiszteletére készítették, színei az olasz zászlót idézik.

Melyik stílusirányzathoz köthető Picasso "Avignoni kisasszonyok" című festménye?

Helyes! Helytelen!

Az 1907-ben készült festményt sokan a kubizmus úttörő, forradalmi alkotásának tartják.

Miből épül fel egy cápa csontváza csont helyett?

Helyes! Helytelen!

A cápák és rokonaik vázát porc alkotja, ami könnyebb és rugalmasabb, mint a csont.

Okosabb vagy, mint egy tapasztalt légiutas-kísérő? Teszteld a tudásodat!
Egyelőre a térkép csak dísznek van a falon

Armie Hammer

Nem volt ma a te napod, de ez tényleg nem baj – a tudás nem egy repülőjáraton száll fel, hanem apránként gyűlik össze. Olvasgass, utazgass (akár csak gondolatban), és legközelebb meglepődsz majd, mennyi minden ragadt rád ebből a kvízből is.
Egész ügyes útitárs lennél

Ransom Canyon (2025) – jelenet a filmből

Nem vagy profi geográfus, de a legtöbb kérdésnél pontosan tudtad, merre induljon a repülő – ez már önmagában szép eredmény. Egy kis finomhangolással simán tartanád a lépést egy tapasztalt légiutas-kísérővel is.
Te vezetnéd az eligazítást a gépen

Elle sorozat

Lenyűgöző teljesítmény – a kontinensek, a történelem és a kultúra kérdései sem fogtak ki rajtad. Ha legközelebb beszállsz egy repülőre, simán lehetnél te is a mikrofonnál, hogy elmeséld az utastársaidnak, miért is érdekes az úti cél.

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Akárhogy is sikerült, egy biztos: a kíváncsiság a legjobb útitárs – és ahhoz, hogy tovább bővítsd a tudásod, nem is kell repülőjegyet váltanod.

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