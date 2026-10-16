Okosabb vagy, mint egy tapasztalt légiutas-kísérő? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés földrajzból, történelemből és kultúrából – vágjon neki, és derítse ki, mennyire állja meg a helyét egy világlátott profi mellett!

Vannak, akik a világtérképet nézve azonnal tudják, melyik ország hol fekszik, és mellesleg azt is, hány szíve van egy polipnak. Ma az ő nyomukba eredünk: összeállítottunk egy vegyes, de alapjában földrajzi-utazós ízű kvízt, amiben a kontinensek mellett a történelem, a gasztronómia és a művészet világában is helyt kell állnod.

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A kérdések között megtalálod a legendás afrikai vízesést, egy sziklába vájt ókori várost, és azt is kiderítheted, miből épül fel valójában egy cápa teste. Nem kell geográfusnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis kíváncsiság és néhány jól megjegyzett tény az iskolából vagy a legutóbbi nyaralásból.

Minden kérdés után egy kis plusz infót is kapsz, hátha pont ez lesz az a tudásmorzsa, amivel legközelebb lenyűgözöd az asztaltársaságot egy vacsorapartin. Olvass még a témában A shopping tízparancsolata: csak így érdemes nekivágni a vásárlásnak Lekörözöd egy egyetemi felvételiző tudását? Bizonyítsd be ezzel a kvízzel! Okosabb vagy, mint egy Jeopardy-bajnok? Teszteld a tudásodat! Ezt jelenti karácsonykor az égő gyertya. Spirituális ünnepi jelképek

Nos, készen állsz, hogy kiderüljön, hányat tudnál megválaszolni egy beszálláskor váratlanul feltett kérdésből? Vágj bele, és nézd meg, hol tartasz!

0% Melyik ország fővárosa Quito? Kolumbia Peru Ecuador Helyes! Helytelen! Quito szinte pontosan az Egyenlítő vonalán fekszik, és Ecuador neve is innen (az equator szóból) származik. Tovább >> Melyik híres vízesés húzódik Zambia és Zimbabwe határán? Niagara-vízesés Viktória-vízesés Iguazú-vízesés Helyes! Helytelen! A helyiek Mosi-oa-Tunyának, vagyis „mennydörgő füstnek” hívják a Zambézi folyón zúduló vízesést. Tovább >> Melyik ókori, sziklába vájt romváros található Jordániában? Efezus Petra Palmyra Helyes! Helytelen! Petra épületeit a nabateusok faragták a sziklákba több mint kétezer évvel ezelőtt, leghíresebb homlokzata az Al-Khazneh. Tovább >> Melyik félszigetet alkotja együtt Spanyolország és Portugália? Ibériai-félsziget Balkán-félsziget Appennini-félsziget Helyes! Helytelen! Az Ibériai-félszigeten a két nagy ország mellett Andorra és a brit fennhatóságú Gibraltár is található. Tovább >> Ki rendezte az 1997-es Titanic című filmet? Steven Spielberg Ridley Scott James Cameron Helyes! Helytelen! James Cameron filmje évekig a valaha készült legjövedelmezőbb mozi volt, és számos Oscar-díjat is besöpört. Tovább >> Hány szíve van egy polipnak? Egy Három Kettő Helyes! Helytelen! A polipoknak két kopoltyúszívük és egy testszívük van, vagyis összesen három szív keringeti a vérüket. Tovább >> Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv? Altáji nyelvcsalád Uráli nyelvcsalád Indoeurópai nyelvcsalád Helyes! Helytelen! A magyar a finnugor ágon belül az uráli nyelvcsaládhoz tartozik, legközelebbi rokon nyelvei a manysi és a hanti. Tovább >> Melyik olasz városhoz köthető a pizza margherita születése? Nápoly Milánó Róma Helyes! Helytelen! A legenda szerint a pizzát 1889-ben Margherita királynő tiszteletére készítették, színei az olasz zászlót idézik. Tovább >> Melyik stílusirányzathoz köthető Picasso "Avignoni kisasszonyok" című festménye? Kubizmus Expresszionizmus Szürrealizmus Helyes! Helytelen! Az 1907-ben készült festményt sokan a kubizmus úttörő, forradalmi alkotásának tartják. Tovább >> Miből épül fel egy cápa csontváza csont helyett? Kitinből Kollagénből Porcból Helyes! Helytelen! A cápák és rokonaik vázát porc alkotja, ami könnyebb és rugalmasabb, mint a csont. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy tapasztalt légiutas-kísérő? Teszteld a tudásodat! Egyelőre a térkép csak dísznek van a falon Nem volt ma a te napod, de ez tényleg nem baj – a tudás nem egy repülőjáraton száll fel, hanem apránként gyűlik össze. Olvasgass, utazgass (akár csak gondolatban), és legközelebb meglepődsz majd, mennyi minden ragadt rád ebből a kvízből is. Egész ügyes útitárs lennél Nem vagy profi geográfus, de a legtöbb kérdésnél pontosan tudtad, merre induljon a repülő – ez már önmagában szép eredmény. Egy kis finomhangolással simán tartanád a lépést egy tapasztalt légiutas-kísérővel is. Te vezetnéd az eligazítást a gépen Lenyűgöző teljesítmény – a kontinensek, a történelem és a kultúra kérdései sem fogtak ki rajtad. Ha legközelebb beszállsz egy repülőre, simán lehetnél te is a mikrofonnál, hogy elmeséld az utastársaidnak, miért is érdekes az úti cél. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is sikerült, egy biztos: a kíváncsiság a legjobb útitárs – és ahhoz, hogy tovább bővítsd a tudásod, nem is kell repülőjegyet váltanod.

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