Okosabb vagy, mint egy tapasztalt légiutas-kísérő? Teszteld a tudásodat!

Vannak, akik a világtérképet nézve azonnal tudják, melyik ország hol fekszik, és mellesleg azt is, hány szíve van egy polipnak. Ma az ő nyomukba eredünk: összeállítottunk egy vegyes, de alapjában földrajzi-utazós ízű kvízt, amiben a kontinensek mellett a történelem, a gasztronómia és a művészet világában is helyt kell állnod.
A kérdések között megtalálod a legendás afrikai vízesést, egy sziklába vájt ókori várost, és azt is kiderítheted, miből épül fel valójában egy cápa teste. Nem kell geográfusnak lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég egy kis kíváncsiság és néhány jól megjegyzett tény az iskolából vagy a legutóbbi nyaralásból.
Minden kérdés után egy kis plusz infót is kapsz, hátha pont ez lesz az a tudásmorzsa, amivel legközelebb lenyűgözöd az asztaltársaságot egy vacsorapartin.
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Nos, készen állsz, hogy kiderüljön, hányat tudnál megválaszolni egy beszálláskor váratlanul feltett kérdésből? Vágj bele, és nézd meg, hol tartasz!
Melyik ország fővárosa Quito?
Quito szinte pontosan az Egyenlítő vonalán fekszik, és Ecuador neve is innen (az equator szóból) származik.
Melyik híres vízesés húzódik Zambia és Zimbabwe határán?
A helyiek Mosi-oa-Tunyának, vagyis „mennydörgő füstnek” hívják a Zambézi folyón zúduló vízesést.
Melyik ókori, sziklába vájt romváros található Jordániában?
Petra épületeit a nabateusok faragták a sziklákba több mint kétezer évvel ezelőtt, leghíresebb homlokzata az Al-Khazneh.
Melyik félszigetet alkotja együtt Spanyolország és Portugália?
Az Ibériai-félszigeten a két nagy ország mellett Andorra és a brit fennhatóságú Gibraltár is található.
Ki rendezte az 1997-es Titanic című filmet?
James Cameron filmje évekig a valaha készült legjövedelmezőbb mozi volt, és számos Oscar-díjat is besöpört.
Hány szíve van egy polipnak?
A polipoknak két kopoltyúszívük és egy testszívük van, vagyis összesen három szív keringeti a vérüket.
Melyik nyelvcsaládba tartozik a magyar nyelv?
A magyar a finnugor ágon belül az uráli nyelvcsaládhoz tartozik, legközelebbi rokon nyelvei a manysi és a hanti.
Melyik olasz városhoz köthető a pizza margherita születése?
A legenda szerint a pizzát 1889-ben Margherita királynő tiszteletére készítették, színei az olasz zászlót idézik.
Melyik stílusirányzathoz köthető Picasso "Avignoni kisasszonyok" című festménye?
Az 1907-ben készült festményt sokan a kubizmus úttörő, forradalmi alkotásának tartják.
Miből épül fel egy cápa csontváza csont helyett?
A cápák és rokonaik vázát porc alkotja, ami könnyebb és rugalmasabb, mint a csont.
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