Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a sportpályán van elemében, van, aki egy múzeum termeiben, mi most mindkettőt – és még sok minden mást is – belegyúrtunk egy kvízbe. Ez a vegyes műveltségi teszt híres festőktől a bolygókon át a sportpályáig kalauzol el, úgyhogy kell hozzá egy kis kulturális érzék, némi természettudományos rutin és egy csipet földrajzi tájékozottság.
A kérdések körülbelül harmada művészetről és kultúráról szól – lesz itt reneszánsz szobrászat, opera és világirodalmi Nobel-díj is –, a többi pedig a mindennapi műveltség más szegleteit böngészi: földrajzot, biológiát, sőt egy kis sporttörténelmet is.
Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha a hétköznapokban nyitott szemmel jársz a világban. A kérdések után rögtön kapsz egy rövid magyarázatot is, úgyhogy játék közben tanulhatsz is valamit.
Olvass még a témában
Na, kiderítjük, hány pontot tudsz összehozni? Kattints, és bizonyíts!
Melyik híres szobrász alkotta a firenzei Dávid szobrát?
A hatalmas márványszobrot Michelangelo készítette a 16. század elején, ma Firenzében, az Accademia Galériában tekinthető meg.
Melyik zeneszerző komponálta a 'Carmen' című operát?
Georges Bizet operája 1875-ben mutatkozott be Párizsban, és ma az egyik legtöbbet játszott opera a világon.
Melyik író kapta meg az irodalmi Nobel-díjat elsősorban a 'Száz év magány' című regénye miatt?
Gabriel García Márquez kolumbiai írót 1982-ben tüntették ki irodalmi Nobel-díjjal.
Ki tervezte a párizsi Eiffel-tornyot?
Gustave Eiffel mérnök tervezte az 1889-es párizsi világkiállításra, és eredetileg csak ideiglenesnek szánták.
Melyik ország hagyományos fürdőkultúrájához köthető legszorosabban a szauna?
A szauna évezredes hagyomány Finnországban, ahol ma is szinte minden háztartásban van ilyen fürdő.
Melyik kémiai elem alkotja a Nap tömegének legnagyobb részét?
A Nap tömegének nagyjából háromnegyedét hidrogén alkotja, a fennmaradó rész jórészt hélium.
Hány kontinenst különböztetünk meg a hagyományos földrajzi felosztás szerint?
A hét kontinens: Európa, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália és Antarktisz.
Melyik gáz az egyik legfontosabb okozója az üvegházhatásnak a légkörben?
A szén-dioxid elnyeli és visszasugározza a hőt a légkörben, ezzel hozzájárulva a Föld felmelegedéséhez.
Hány lába van általában egy pókfélének?
A pókok a pókszabásúak közé tartoznak, amelyeknek jellemzően nyolc lábuk van, szemben a rovarok hat lábával.
Melyik ország zászlaja az egyetlen hivatalos nemzeti lobogó, amely nem négyszög alakú?
Nepál zászlaja két egymásra helyezett háromszögből áll, ez a világ egyetlen nem négyszögletes hivatalos állami zászlaja.
Oszd meg az eredményed:
Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat!
Reméljük, jól szórakoztál – és ha valamit most tudtál meg először, az se baj, legközelebb már az is megy majd kapásból!🎂KisokosNévnapki ünnepel ma?→