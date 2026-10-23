Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés művészetről, történelemből és hétköznapi tudományból – teszteld, mennyire vagy otthon a nagyvilág dolgaiban!

Van, aki a sportpályán van elemében, van, aki egy múzeum termeiben, mi most mindkettőt – és még sok minden mást is – belegyúrtunk egy kvízbe. Ez a vegyes műveltségi teszt híres festőktől a bolygókon át a sportpályáig kalauzol el, úgyhogy kell hozzá egy kis kulturális érzék, némi természettudományos rutin és egy csipet földrajzi tájékozottság.

6 csillagjegy páros, akik nehezen bírják ki egymást A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

A kérdések körülbelül harmada művészetről és kultúráról szól – lesz itt reneszánsz szobrászat, opera és világirodalmi Nobel-díj is –, a többi pedig a mindennapi műveltség más szegleteit böngészi: földrajzot, biológiát, sőt egy kis sporttörténelmet is.

Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha a hétköznapokban nyitott szemmel jársz a világban. A kérdések után rögtön kapsz egy rövid magyarázatot is, úgyhogy játék közben tanulhatsz is valamit. Olvass még a témában Okosabb vagy, mint egy rejtvényfejtő nagymester? Teszteld a tudásodat! 25 dal, amit mind hallgattunk 25 évvel ezelőtt 5 szülinapi helyszínötlet gyerekeknek, ami nem játszóház Lepipálnád egy tudományos-ismeretterjesztő podcast műsorvezetőjét? Teszteld a tudásodat!

Na, kiderítjük, hány pontot tudsz összehozni? Kattints, és bizonyíts!

0% Melyik híres szobrász alkotta a firenzei Dávid szobrát? Bernini Donatello Michelangelo Helyes! Helytelen! A hatalmas márványszobrot Michelangelo készítette a 16. század elején, ma Firenzében, az Accademia Galériában tekinthető meg. Tovább >> Melyik zeneszerző komponálta a 'Carmen' című operát? Giuseppe Verdi Giacomo Puccini Georges Bizet Helyes! Helytelen! Georges Bizet operája 1875-ben mutatkozott be Párizsban, és ma az egyik legtöbbet játszott opera a világon. Tovább >> Melyik író kapta meg az irodalmi Nobel-díjat elsősorban a 'Száz év magány' című regénye miatt? Mario Vargas Llosa Gabriel García Márquez Jorge Luis Borges Helyes! Helytelen! Gabriel García Márquez kolumbiai írót 1982-ben tüntették ki irodalmi Nobel-díjjal. Tovább >> Ki tervezte a párizsi Eiffel-tornyot? Antoni Gaudí Gustave Eiffel Le Corbusier Helyes! Helytelen! Gustave Eiffel mérnök tervezte az 1889-es párizsi világkiállításra, és eredetileg csak ideiglenesnek szánták. Tovább >> Melyik ország hagyományos fürdőkultúrájához köthető legszorosabban a szauna? Norvégia Svédország Finnország Helyes! Helytelen! A szauna évezredes hagyomány Finnországban, ahol ma is szinte minden háztartásban van ilyen fürdő. Tovább >> Melyik kémiai elem alkotja a Nap tömegének legnagyobb részét? Hidrogén Oxigén Hélium Helyes! Helytelen! A Nap tömegének nagyjából háromnegyedét hidrogén alkotja, a fennmaradó rész jórészt hélium. Tovább >> Hány kontinenst különböztetünk meg a hagyományos földrajzi felosztás szerint? Hét Hat Öt Helyes! Helytelen! A hét kontinens: Európa, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália és Antarktisz. Tovább >> Melyik gáz az egyik legfontosabb okozója az üvegházhatásnak a légkörben? Nitrogén Oxigén Szén-dioxid Helyes! Helytelen! A szén-dioxid elnyeli és visszasugározza a hőt a légkörben, ezzel hozzájárulva a Föld felmelegedéséhez. Tovább >> Hány lába van általában egy pókfélének? Hat Tíz Nyolc Helyes! Helytelen! A pókok a pókszabásúak közé tartoznak, amelyeknek jellemzően nyolc lábuk van, szemben a rovarok hat lábával. Tovább >> Melyik ország zászlaja az egyetlen hivatalos nemzeti lobogó, amely nem négyszög alakú? Vatikán Nepál Svájc Helyes! Helytelen! Nepál zászlaja két egymásra helyezett háromszögből áll, ez a világ egyetlen nem négyszögletes hivatalos állami zászlaja. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudást Ez a kör most nem a te napod volt, de ez tényleg nem baj – a műveltség nem egy nap alatt épül fel. A jó hír, hogy minden elrontott kérdés mellett ott a magyarázat is, szóval akár egy kávé mellett is tanulhattál valami újat. Legközelebb biztos jobban megy! Szép, kiegyensúlyozott tudás Ügyes vagy! Láthatóan van rálátásod a kultúrára és a hétköznapi tudományra is, csak néhány apróság csúszott félre. Ez pont az a fajta tudás, amivel bármilyen társaságban megállod a helyed egy kvízestén. Igazi enciklopédikus elme vagy Nagyon szép eredmény! Művészet, földrajz, természettudomány – szinte mindenben otthonosan mozogsz. Ha lenne egy kvízműsor a bien.hu-n, simán benne lennél a csapatban. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Reméljük, jól szórakoztál – és ha valamit most tudtál meg először, az se baj, legközelebb már az is megy majd kapásból!

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