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Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.23.
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10 kérdés művészetről, történelemből és hétköznapi tudományból – teszteld, mennyire vagy otthon a nagyvilág dolgaiban!

Van, aki a sportpályán van elemében, van, aki egy múzeum termeiben, mi most mindkettőt – és még sok minden mást is – belegyúrtunk egy kvízbe. Ez a vegyes műveltségi teszt híres festőktől a bolygókon át a sportpályáig kalauzol el, úgyhogy kell hozzá egy kis kulturális érzék, némi természettudományos rutin és egy csipet földrajzi tájékozottság.

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A kérdések körülbelül harmada művészetről és kultúráról szól – lesz itt reneszánsz szobrászat, opera és világirodalmi Nobel-díj is –, a többi pedig a mindennapi műveltség más szegleteit böngészi: földrajzot, biológiát, sőt egy kis sporttörténelmet is.

Nem kell szakértőnek lenned egyik területen sem, elég, ha a hétköznapokban nyitott szemmel jársz a világban. A kérdések után rögtön kapsz egy rövid magyarázatot is, úgyhogy játék közben tanulhatsz is valamit.

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Melyik híres szobrász alkotta a firenzei Dávid szobrát?

Helyes! Helytelen!

A hatalmas márványszobrot Michelangelo készítette a 16. század elején, ma Firenzében, az Accademia Galériában tekinthető meg.

Melyik zeneszerző komponálta a 'Carmen' című operát?

Helyes! Helytelen!

Georges Bizet operája 1875-ben mutatkozott be Párizsban, és ma az egyik legtöbbet játszott opera a világon.

Melyik író kapta meg az irodalmi Nobel-díjat elsősorban a 'Száz év magány' című regénye miatt?

Helyes! Helytelen!

Gabriel García Márquez kolumbiai írót 1982-ben tüntették ki irodalmi Nobel-díjjal.

Ki tervezte a párizsi Eiffel-tornyot?

Helyes! Helytelen!

Gustave Eiffel mérnök tervezte az 1889-es párizsi világkiállításra, és eredetileg csak ideiglenesnek szánták.

Melyik ország hagyományos fürdőkultúrájához köthető legszorosabban a szauna?

Helyes! Helytelen!

A szauna évezredes hagyomány Finnországban, ahol ma is szinte minden háztartásban van ilyen fürdő.

Melyik kémiai elem alkotja a Nap tömegének legnagyobb részét?

Helyes! Helytelen!

A Nap tömegének nagyjából háromnegyedét hidrogén alkotja, a fennmaradó rész jórészt hélium.

Hány kontinenst különböztetünk meg a hagyományos földrajzi felosztás szerint?

Helyes! Helytelen!

A hét kontinens: Európa, Ázsia, Afrika, Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália és Antarktisz.

Melyik gáz az egyik legfontosabb okozója az üvegházhatásnak a légkörben?

Helyes! Helytelen!

A szén-dioxid elnyeli és visszasugározza a hőt a légkörben, ezzel hozzájárulva a Föld felmelegedéséhez.

Hány lába van általában egy pókfélének?

Helyes! Helytelen!

A pókok a pókszabásúak közé tartoznak, amelyeknek jellemzően nyolc lábuk van, szemben a rovarok hat lábával.

Melyik ország zászlaja az egyetlen hivatalos nemzeti lobogó, amely nem négyszög alakú?

Helyes! Helytelen!

Nepál zászlaja két egymásra helyezett háromszögből áll, ez a világ egyetlen nem négyszögletes hivatalos állami zászlaja.

Okosabb vagy, mint egy sportriporter? Teszteld a tudásodat!
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Család együtt filmezik

Ez a kör most nem a te napod volt, de ez tényleg nem baj – a műveltség nem egy nap alatt épül fel. A jó hír, hogy minden elrontott kérdés mellett ott a magyarázat is, szóval akár egy kávé mellett is tanulhattál valami újat. Legközelebb biztos jobban megy!
Szép, kiegyensúlyozott tudás

Mosolygós nő ül egy város főterén

Ügyes vagy! Láthatóan van rálátásod a kultúrára és a hétköznapi tudományra is, csak néhány apróság csúszott félre. Ez pont az a fajta tudás, amivel bármilyen társaságban megállod a helyed egy kvízestén.
Igazi enciklopédikus elme vagy

Nő egy pléddel betakarózva ül a kanapén, kezében a távirányító, mellette a macskája fekszik

Nagyon szép eredmény! Művészet, földrajz, természettudomány – szinte mindenben otthonosan mozogsz. Ha lenne egy kvízműsor a bien.hu-n, simán benne lennél a csapatban.

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Reméljük, jól szórakoztál – és ha valamit most tudtál meg először, az se baj, legközelebb már az is megy majd kapásból!

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