Okosabb vagy, mint egy meteorológus? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a csillagokat kémleli, van, aki a térképeket bújja, és van, aki egyszerűen imád mindent tudni egy kicsit. Ha te is abba a táborba tartozol, amelyik sosem hagyja annyiban, ha felmerül egy érdekes kérdés, akkor ez a kvíz neked szól.
Ezúttal a természet és a hétköznapi tudomány apró csodáitól indulunk, majd átugrunk a történelembe, a földrajzba, az irodalomba és a filmek világába is – pont úgy, ahogy egy igazán jó beszélgetés is kanyarog egyik témától a másikig.
Nem kell szakembernek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a world of trivia apró meglepetéseit, és nem félsz attól, hogy néha tévedsz. A lényeg a játék öröme és az, hogy a végén egy kicsit okosabban csukod be a böngészőt, mint ahogy kinyitottad.
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Melyik az egyetlen emlősfaj, amely valódi, aktív repülésre képes?
A denevérek szárnya valójában megnyúlt ujjcsontok közötti hártya, ami lehetővé teszi a csapkodó, aktív repülést – ellentétben a repülő mókussal, amely csak siklik.
Mi okozza a szivárvány látványát az égen?
A napfény a légkörben lebegő apró vízcseppekben megtörik és szóródik, így bomlik szét a fény a szivárvány színeire.
Ki volt az első ember, aki a Holdra lépett?
Neil Armstrong 1969-ben, az Apollo–11 küldetés során lépett elsőként a Hold felszínére, híres mondatával egyetemben.
Melyik a Föld legnagyobb sivataga, ha a jeges sivatagokat is beleszámítjuk?
A sivatag fogalma nem a hőmérsékletről, hanem a csapadékhiányról szól, ezért a jeges, csapadékszegény Antarktisz számít a legnagyobbnak.
Ki írta „A Pál utcai fiúk” című regényt?
Molnár Ferenc regénye a magyar ifjúsági irodalom egyik legismertebb darabja, amely a Grund körüli fiúk történetét meséli el.
Ki volt a Beatles basszusgitárosa?
Paul McCartney nemcsak basszusgitározott, hanem a zenekar egyik fő dalszerzőjeként is meghatározó alakja volt a Beatlesnek.
Melyik ország nemzeti tánca a tangó?
A tangó a 19. század végén Buenos Aires munkásnegyedeiben alakult ki, és mára Argentína egyik legismertebb kulturális exportcikke.
Ki rendezte az 1975-ös „Cápa” (Jaws) című filmet?
Steven Spielberg ezzel a filmmel alapozta meg a nyári blockbuster filmek korszakát, és vált az egyik legismertebb rendezővé.
Hol rendezték az ókori olimpiai játékokat eredetileg?
Az ókori olimpiai játékok a görögországi Olümpiában zajlottak, Zeusz tiszteletére, és minden negyedik évben tartották meg őket.
Mi az emberi test legkeményebb anyaga?
A fogzománc ásványi összetétele miatt még a csontnál is keményebb, bár törékenyebb is egyben.
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