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Okosabb vagy, mint egy meteorológus? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy meteorológus? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.21.
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13 kérdés természetről, történelemről, kultúráról és hétköznapi tudományról. Teszteld, mennyire állja meg a helyét az általános műveltséged!

Van, aki a csillagokat kémleli, van, aki a térképeket bújja, és van, aki egyszerűen imád mindent tudni egy kicsit. Ha te is abba a táborba tartozol, amelyik sosem hagyja annyiban, ha felmerül egy érdekes kérdés, akkor ez a kvíz neked szól.

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Ezúttal a természet és a hétköznapi tudomány apró csodáitól indulunk, majd átugrunk a történelembe, a földrajzba, az irodalomba és a filmek világába is – pont úgy, ahogy egy igazán jó beszélgetés is kanyarog egyik témától a másikig.

Nem kell szakembernek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a world of trivia apró meglepetéseit, és nem félsz attól, hogy néha tévedsz. A lényeg a játék öröme és az, hogy a végén egy kicsit okosabban csukod be a böngészőt, mint ahogy kinyitottad.

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Kattints, válaszolj a 13 kérdésre, és derítsd ki, hány pontot ér ma az agyad!

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Melyik az egyetlen emlősfaj, amely valódi, aktív repülésre képes?

Helyes! Helytelen!

A denevérek szárnya valójában megnyúlt ujjcsontok közötti hártya, ami lehetővé teszi a csapkodó, aktív repülést – ellentétben a repülő mókussal, amely csak siklik.

Mi okozza a szivárvány látványát az égen?

Helyes! Helytelen!

A napfény a légkörben lebegő apró vízcseppekben megtörik és szóródik, így bomlik szét a fény a szivárvány színeire.

Ki volt az első ember, aki a Holdra lépett?

Helyes! Helytelen!

Neil Armstrong 1969-ben, az Apollo–11 küldetés során lépett elsőként a Hold felszínére, híres mondatával egyetemben.

Melyik a Föld legnagyobb sivataga, ha a jeges sivatagokat is beleszámítjuk?

Helyes! Helytelen!

A sivatag fogalma nem a hőmérsékletről, hanem a csapadékhiányról szól, ezért a jeges, csapadékszegény Antarktisz számít a legnagyobbnak.

Ki írta „A Pál utcai fiúk” című regényt?

Helyes! Helytelen!

Molnár Ferenc regénye a magyar ifjúsági irodalom egyik legismertebb darabja, amely a Grund körüli fiúk történetét meséli el.

Ki volt a Beatles basszusgitárosa?

Helyes! Helytelen!

Paul McCartney nemcsak basszusgitározott, hanem a zenekar egyik fő dalszerzőjeként is meghatározó alakja volt a Beatlesnek.

Melyik ország nemzeti tánca a tangó?

Helyes! Helytelen!

A tangó a 19. század végén Buenos Aires munkásnegyedeiben alakult ki, és mára Argentína egyik legismertebb kulturális exportcikke.

Ki rendezte az 1975-ös „Cápa” (Jaws) című filmet?

Helyes! Helytelen!

Steven Spielberg ezzel a filmmel alapozta meg a nyári blockbuster filmek korszakát, és vált az egyik legismertebb rendezővé.

Hol rendezték az ókori olimpiai játékokat eredetileg?

Helyes! Helytelen!

Az ókori olimpiai játékok a görögországi Olümpiában zajlottak, Zeusz tiszteletére, és minden negyedik évben tartották meg őket.

Mi az emberi test legkeményebb anyaga?

Helyes! Helytelen!

A fogzománc ásványi összetétele miatt még a csontnál is keményebb, bár törékenyebb is egyben.

Okosabb vagy, mint egy meteorológus? Teszteld a tudásodat!
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Nem ment könnyen minden kérdés, de ettől még nem kell kétségbe esni – a tudás nem egyszeri állapot, hanem folyamat. Legközelebb talán pont azok a kérdések ragadnak meg benned, amiken most elcsúsztál. Gyere vissza holnap, és próbáld újra!
Szép középmezőny!

Close-up of a student filling out a multiple-choice exam in a quiet classroom setting.

Van, amiben otthonosan mozogsz, és van, ami most meglepett – ez pontosan így van rendjén egy jó kvíznél. A tudásod szilárd alapokon áll, csak néhol akad még felfedeznivaló. Ez pedig izgalmasabbá teszi a következő kvízt is.
Ez bizony kiváló teljesítmény!

Pár filmet néz

A természettől a kultúráig szinte mindenben otthon vagy – a kíváncsiságod és a tudásod jól összeért ezen a teszten. Ha lenne egy asztalnál ülős kvízverseny, bátran beülnél bármelyik csapatba húzóemberként.

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Akárhogy is alakult a pontszámod, egy dolog biztos: a kíváncsiság, ami idáig hozott, önmagában is egy jó tulajdonság. Gyere vissza holnap is – mindig akad friss adag érdekesség!

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