Okosabb vagy, mint egy meteorológus? Teszteld a tudásodat!

13 kérdés természetről, történelemről, kultúráról és hétköznapi tudományról. Teszteld, mennyire állja meg a helyét az általános műveltséged!

Van, aki a csillagokat kémleli, van, aki a térképeket bújja, és van, aki egyszerűen imád mindent tudni egy kicsit. Ha te is abba a táborba tartozol, amelyik sosem hagyja annyiban, ha felmerül egy érdekes kérdés, akkor ez a kvíz neked szól.

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Ezúttal a természet és a hétköznapi tudomány apró csodáitól indulunk, majd átugrunk a történelembe, a földrajzba, az irodalomba és a filmek világába is – pont úgy, ahogy egy igazán jó beszélgetés is kanyarog egyik témától a másikig.

Nem kell szakembernek lenned ahhoz, hogy jól teljesíts – elég, ha szereted a world of trivia apró meglepetéseit, és nem félsz attól, hogy néha tévedsz. A lényeg a játék öröme és az, hogy a végén egy kicsit okosabban csukod be a böngészőt, mint ahogy kinyitottad. Olvass még a témában Ez összehoz benneteket: A legjobb családi társasjátékok karácsonyra Okosabb vagy, mint egy tapasztalt légiutas-kísérő? Teszteld a tudásodat! Válaszd ki, milyen filmet szeretsz nézni és tudd meg, mit árul el rólad! „Belájkolsz egy posztot stalkolás közben” – Kínos szituációk a mindennapokban

Kattints, válaszolj a 13 kérdésre, és derítsd ki, hány pontot ér ma az agyad!

0% Melyik az egyetlen emlősfaj, amely valódi, aktív repülésre képes? Repülő hal Repülő mókus Denevér Helyes! Helytelen! A denevérek szárnya valójában megnyúlt ujjcsontok közötti hártya, ami lehetővé teszi a csapkodó, aktív repülést – ellentétben a repülő mókussal, amely csak siklik. Tovább >> Mi okozza a szivárvány látványát az égen? A légkör nitrogéntartalmának fényszórása A felhőkben lévő jégkristályok fénytörése A napfény törése és szóródása vízcseppekben Helyes! Helytelen! A napfény a légkörben lebegő apró vízcseppekben megtörik és szóródik, így bomlik szét a fény a szivárvány színeire. Tovább >> Ki volt az első ember, aki a Holdra lépett? Neil Armstrong Buzz Aldrin Jurij Gagarin Helyes! Helytelen! Neil Armstrong 1969-ben, az Apollo–11 küldetés során lépett elsőként a Hold felszínére, híres mondatával egyetemben. Tovább >> Melyik a Föld legnagyobb sivataga, ha a jeges sivatagokat is beleszámítjuk? A Gobi-sivatag A Szahara Az Antarktiszi-sivatag Helyes! Helytelen! A sivatag fogalma nem a hőmérsékletről, hanem a csapadékhiányról szól, ezért a jeges, csapadékszegény Antarktisz számít a legnagyobbnak. Tovább >> Ki írta „A Pál utcai fiúk” című regényt? Móricz Zsigmond Mikszáth Kálmán Molnár Ferenc Helyes! Helytelen! Molnár Ferenc regénye a magyar ifjúsági irodalom egyik legismertebb darabja, amely a Grund körüli fiúk történetét meséli el. Tovább >> Ki volt a Beatles basszusgitárosa? Paul McCartney John Lennon George Harrison Helyes! Helytelen! Paul McCartney nemcsak basszusgitározott, hanem a zenekar egyik fő dalszerzőjeként is meghatározó alakja volt a Beatlesnek. Tovább >> Melyik ország nemzeti tánca a tangó? Argentína Spanyolország Brazília Helyes! Helytelen! A tangó a 19. század végén Buenos Aires munkásnegyedeiben alakult ki, és mára Argentína egyik legismertebb kulturális exportcikke. Tovább >> Ki rendezte az 1975-ös „Cápa” (Jaws) című filmet? Steven Spielberg George Lucas Francis Ford Coppola Helyes! Helytelen! Steven Spielberg ezzel a filmmel alapozta meg a nyári blockbuster filmek korszakát, és vált az egyik legismertebb rendezővé. Tovább >> Hol rendezték az ókori olimpiai játékokat eredetileg? Rómában Olümpiában, Görögországban Spártában Helyes! Helytelen! Az ókori olimpiai játékok a görögországi Olümpiában zajlottak, Zeusz tiszteletére, és minden negyedik évben tartották meg őket. Tovább >> Mi az emberi test legkeményebb anyaga? A köröm A fogzománc A csont Helyes! Helytelen! A fogzománc ásványi összetétele miatt még a csontnál is keményebb, bár törékenyebb is egyben. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy meteorológus? Teszteld a tudásodat! Volt itt néhány buktató Nem ment könnyen minden kérdés, de ettől még nem kell kétségbe esni – a tudás nem egyszeri állapot, hanem folyamat. Legközelebb talán pont azok a kérdések ragadnak meg benned, amiken most elcsúsztál. Gyere vissza holnap, és próbáld újra! Szép középmezőny! Van, amiben otthonosan mozogsz, és van, ami most meglepett – ez pontosan így van rendjén egy jó kvíznél. A tudásod szilárd alapokon áll, csak néhol akad még felfedeznivaló. Ez pedig izgalmasabbá teszi a következő kvízt is. Ez bizony kiváló teljesítmény! A természettől a kultúráig szinte mindenben otthon vagy – a kíváncsiságod és a tudásod jól összeért ezen a teszten. Ha lenne egy asztalnál ülős kvízverseny, bátran beülnél bármelyik csapatba húzóemberként. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

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