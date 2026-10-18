Okosabb vagy, mint egy bölcsész szakos egyetemista? Teszteld a tudásodat!

Irodalom, nyelvtan és általános műveltség egy kvízben: 10 kérdés, amivel kiderül, mennyire vagy otthon a tudás világában.

Van, aki a verscímekre emlékszik tisztán, van, aki a folyók hosszát tartja fejben, és van, aki egyszerűen mindent tud egy kicsit. Mai kvízünkben mindhárom típus megtalálja a számítását, hiszen a kérdések jó harmada irodalmi és nyelvi csemege, a többi pedig a nagyvilágból, a történelemből és a tudomány területéről érkezik.

4 csillagjegy, akiknél októberben leesik a tantusz A videó megtekintéséhez engedélyezze a JavaScript-et, és/vagy fontolja meg egy HTML5 videót támogató böngésző használatát.

Nem kell katedrán ülnie senkinek ahhoz, hogy tudja, ki írta a Bánk bánt, vagy hányféle magánhangzónk van – elég egy kis figyelem és néhány jól megőrzött iskolai emlék. A kérdések között akad könnyed bemelegítő és alaposabb fejtörő is, úgyhogy senki ne lepődjön meg, ha menet közben egy-egy válasz a nyelve hegyén lesz, de nem akar előjönni.

A kvíz végén kiderül, hogy valódi polihisztor vagy-e, vagy csak jól tartod magad egy társasági beszélgetésben – mindkét eredmény tiszteletre méltó. Mindössze tíz kérdés választ el attól, hogy megtudd, hányas sorban ülnél egy képzeletbeli egyetemi előadáson. Olvass még a témában „Ha a pasiknak megy, nem lehet túl nehéz” – 10 alkalom, amikor nőként úgy bántam a férfiakkal, mint ők a nőkkel Felveszed a versenyt egy aukciósház szakértőjével? Teszteld a tudásodat! Okosabb vagy, mint egy kvízbajnok? Teszteld a tudásodat 10 kérdésben! Okosabb vagy, mint egy természettudományi múzeum idegenvezetője? Teszteld a tudásodat!

Készen állsz? Indítsd el a kvízt, és bizonyítsd be, hogy a tudásod nem csak papíron létezik!

0% Hány magánhangzó betűt tartalmaz a magyar ábécé (a hosszú-rövid és ékezetes változatokkal együtt)? 9 14 11 Helyes! Helytelen! A magyar ábécében 14 magánhangzó betű található, ami nemzetközi összevetésben is kiemelkedően magas szám. Tovább >> Ki írta a 'Bánk bán' című drámát? Katona József Vörösmarty Mihály Madách Imre Helyes! Helytelen! Katona József műve 1819-ben készült el, és a magyar drámairodalom egyik legfontosabb, ma is játszott alkotása. Tovább >> Hogyan nevezzük azt a nyelvtípust, amelybe a magyar is tartozik, és amelyre jellemző, hogy a szavakhoz toldalékokat illesztünk a viszonyok kifejezésére? Agglutináló nyelv Izoláló nyelv Flektáló nyelv Helyes! Helytelen! A magyar agglutináló nyelv, vagyis a nyelvtani viszonyokat jellemzően egymás után illesztett toldalékokkal fejezi ki, nem pedig elöljárószavakkal vagy szóalak-változtatással. Tovább >> Melyik a világ leghosszabb folyója? Jangce Amazonas Nílus Helyes! Helytelen! A Nílus hossza közel 6700 kilométer, és hosszú ideig vitathatatlanul a leghosszabb folyónak számított, bár az Amazonas hosszára vonatkozó újabb mérések időnként felülírják ezt a sorrendet. Tovább >> Melyik évben tört ki Magyarországon az 1956-os forradalom? 1958 1953 1956 Helyes! Helytelen! Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc a kommunista diktatúra elleni népfelkelés volt, amelyet szovjet csapatok vertek le. Tovább >> Melyik szerv termeli az epét az emberi testben? Vese Hasnyálmirigy Máj Helyes! Helytelen! Az epét a máj termeli, amelyet aztán az epehólyag tárol és szükség esetén a vékonybélbe juttat a zsírok emésztésének segítésére. Tovább >> Ki komponálta a 'Psalmus Hungaricus' című kórusművet? Kodály Zoltán Bartók Béla Erkel Ferenc Helyes! Helytelen! Kodály Zoltán 1923-ban írta a művet Budapest egyesítésének 50. évfordulójára, Kecskeméti Vég Mihály 16. századi zsoltárparafrázisára építve. Tovább >> Melyik ország nemzeti itala a szangria? Spanyolország Portugália Olaszország Helyes! Helytelen! A szangria Spanyolországból származó borkoktél, amelyet jellemzően vörösborral, gyümölcsdarabokkal és néha szénsavas vízzel kevernek. Tovább >> Hány negyedből áll egy kosárlabdamérkőzés a nemzetközi szabályok szerint? 4 3 5 Helyes! Helytelen! A nemzetközi (FIBA) szabályok szerint egy mérkőzés négy, egyenként 10 perces negyedből áll. Tovább >> Melyik ország fővárosa Bangkok? Vietnám Mianmar Thaiföld Helyes! Helytelen! Bangkok Thaiföld fővárosa, és hivatalos thai neve jóval hosszabb, az egyik leghosszabb városnévként tartják számon a világon. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy bölcsész szakos egyetemista? Teszteld a tudásodat! Még gyűjtögeted a tudást Nem minden kérdésnél találtad el az igazságot, de ne aggódj – a lexikális tudás olyan, mint egy jó bor: idővel csak gazdagabb lesz. Olvass tovább, kérdezz bátran, és legközelebb biztosan többet pipálsz ki helyesen! Szolid általános műveltség Jól teljesítettél, a tudásod szilárd alapokon nyugszik, csak néhány apróság csúszott el. Egy jó pubkvízen simán megállnád a helyed, és a barátaid is büszkék lennének rád! Igazi polihisztor vagy Szinte mindent tudtál – az irodalomtól a földrajzon át a történelemig otthonosan mozogsz a tudás minden területén. Ha lenne egyetemi kurzus 'mindenből egy kicsi' néven, te lennél az évfolyamelső! Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Bármilyen eredmény jött ki, egy biztos: aki végigcsinálja az ilyen kvízeket, az már eleve a kíváncsibbak táborát erősíti. Gyere vissza holnap is, lesz miből tanulni!

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