Okosabb vagy, mint egy bölcsész szakos egyetemista? Teszteld a tudásodat!

Van, aki a verscímekre emlékszik tisztán, van, aki a folyók hosszát tartja fejben, és van, aki egyszerűen mindent tud egy kicsit. Mai kvízünkben mindhárom típus megtalálja a számítását, hiszen a kérdések jó harmada irodalmi és nyelvi csemege, a többi pedig a nagyvilágból, a történelemből és a tudomány területéről érkezik.
Nem kell katedrán ülnie senkinek ahhoz, hogy tudja, ki írta a Bánk bánt, vagy hányféle magánhangzónk van – elég egy kis figyelem és néhány jól megőrzött iskolai emlék. A kérdések között akad könnyed bemelegítő és alaposabb fejtörő is, úgyhogy senki ne lepődjön meg, ha menet közben egy-egy válasz a nyelve hegyén lesz, de nem akar előjönni.
A kvíz végén kiderül, hogy valódi polihisztor vagy-e, vagy csak jól tartod magad egy társasági beszélgetésben – mindkét eredmény tiszteletre méltó. Mindössze tíz kérdés választ el attól, hogy megtudd, hányas sorban ülnél egy képzeletbeli egyetemi előadáson.
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Hány magánhangzó betűt tartalmaz a magyar ábécé (a hosszú-rövid és ékezetes változatokkal együtt)?
A magyar ábécében 14 magánhangzó betű található, ami nemzetközi összevetésben is kiemelkedően magas szám.
Ki írta a 'Bánk bán' című drámát?
Katona József műve 1819-ben készült el, és a magyar drámairodalom egyik legfontosabb, ma is játszott alkotása.
Hogyan nevezzük azt a nyelvtípust, amelybe a magyar is tartozik, és amelyre jellemző, hogy a szavakhoz toldalékokat illesztünk a viszonyok kifejezésére?
A magyar agglutináló nyelv, vagyis a nyelvtani viszonyokat jellemzően egymás után illesztett toldalékokkal fejezi ki, nem pedig elöljárószavakkal vagy szóalak-változtatással.
Melyik a világ leghosszabb folyója?
A Nílus hossza közel 6700 kilométer, és hosszú ideig vitathatatlanul a leghosszabb folyónak számított, bár az Amazonas hosszára vonatkozó újabb mérések időnként felülírják ezt a sorrendet.
Melyik évben tört ki Magyarországon az 1956-os forradalom?
Az 1956. október 23-án kirobbant forradalom és szabadságharc a kommunista diktatúra elleni népfelkelés volt, amelyet szovjet csapatok vertek le.
Melyik szerv termeli az epét az emberi testben?
Az epét a máj termeli, amelyet aztán az epehólyag tárol és szükség esetén a vékonybélbe juttat a zsírok emésztésének segítésére.
Ki komponálta a 'Psalmus Hungaricus' című kórusművet?
Kodály Zoltán 1923-ban írta a művet Budapest egyesítésének 50. évfordulójára, Kecskeméti Vég Mihály 16. századi zsoltárparafrázisára építve.
Melyik ország nemzeti itala a szangria?
A szangria Spanyolországból származó borkoktél, amelyet jellemzően vörösborral, gyümölcsdarabokkal és néha szénsavas vízzel kevernek.
Hány negyedből áll egy kosárlabdamérkőzés a nemzetközi szabályok szerint?
A nemzetközi (FIBA) szabályok szerint egy mérkőzés négy, egyenként 10 perces negyedből áll.
Melyik ország fővárosa Bangkok?
Bangkok Thaiföld fővárosa, és hivatalos thai neve jóval hosszabb, az egyik leghosszabb városnévként tartják számon a világon.
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