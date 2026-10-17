Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!

Vannak emberek, akikről lerí, hogy egy könyvtárban nőttek fel – vagy legalábbis úgy mozognak a tények világában, mintha minden polcot ismernének. Egy jó antikvárius nemcsak a könyvek árát tudja, hanem azt is, melyik évszámhoz, melyik festőhöz vagy melyik felfedezéshez kötődik az adott kötet. Ma ilyen fejjel hívunk kvízre.
Ebben a 13 kérdéses csokorban a történelem kapja a főszerepet, de becsempésztünk földrajzi, gasztronómiai, művészeti és filmes érdekességeket is, hogy senki ne unatkozzon. Lesz, aki egy pillanat alatt rávágja a választ, és lesz, aki csak egy jó tipp erejéig emlékszik vissza a suliévekre.
A kvíz kitöltése után a rendszer a legjobb 10 kérdést veszi figyelembe, úgyhogy nyugodtan lazulj el, és élvezd a fejtörést – nincs vesztenivalód, csak nyerhetsz egy kis plusz műveltséget.
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Melyik évben tört ki a francia forradalom?
A francia forradalom 1789-ben kezdődött a Bastille ostromával, és alapjaiban írta át Európa politikai berendezkedését.
Melyik ókori hadvezér kelt át elefántokkal az Alpokon a második pun háború idején?
Hannibal, a karthágói hadvezér i. e. 218-ban vezette seregét elefántokkal az Alpokon át, hogy meglepje a rómaiakat.
Melyik ókori civilizáció építette a gízai nagy piramisokat?
A gízai piramisokat az ókori egyiptomiak emelték, elsősorban az Óbirodalom korában, fáraóik síremlékeként.
Melyik néven ismert az a hadművelet, amely a szövetségesek 1944-es normandiai partraszállását jelentette?
Az Overlord hadművelet keretében zajlott az úgynevezett D-Day, 1944. június 6-án, amely a nyugati front megnyitásának kulcsmomentuma volt.
Melyik a világ legnagyobb korallzátonyrendszere?
A Nagy-korallzátony Ausztrália keleti partjainál húzódik, és olyan hatalmas, hogy még az űrből is látható.
Az emberi szem melyik része szabályozza a pupilla méretét, és ezzel a beeső fény mennyiségét?
Az írisz, azaz a szivárványhártya izmai tágítják vagy szűkítik a pupillát, így szabályozva a szembe jutó fény mennyiségét.
Melyik fűszert tartják súlyra vetítve a világ legdrágább fűszerének?
A sáfrány a krókuszvirág apró bibeszálaiból készül, melyeket kézzel kell szedni, ezért rendkívül drága.
Melyik 2008-as filmben alakította Heath Ledger a Jokert, egy posztumusz Oscar-díjat érő szerepben?
Christopher Nolan rendezte A sötét lovagot, amelyben Heath Ledger alakítása a Jokerként máig legendás, és posztumusz Oscart ért.
Ki komponálta a világhírű 'Kék Duna keringő' néven ismert művet?
A keringőt Johann Strauss (az ifjabb) szerezte az 1860-as évek közepén, és azóta is a bécsi újévi koncertek elmaradhatatlan darabja.
Melyik elem a legelterjedtebb a Föld kérgében, tömegét tekintve?
Az oxigén a Föld kérgének tömegét tekintve a legnagyobb arányban jelen lévő elem, elsősorban ásványok kötött formájában.
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