Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!

10 kérdés történelemből, földrajzból és kultúrából – kiderül, hogy állnál helyt egy antikváriumi polc mögött.

Vannak emberek, akikről lerí, hogy egy könyvtárban nőttek fel – vagy legalábbis úgy mozognak a tények világában, mintha minden polcot ismernének. Egy jó antikvárius nemcsak a könyvek árát tudja, hanem azt is, melyik évszámhoz, melyik festőhöz vagy melyik felfedezéshez kötődik az adott kötet. Ma ilyen fejjel hívunk kvízre.

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Ebben a 13 kérdéses csokorban a történelem kapja a főszerepet, de becsempésztünk földrajzi, gasztronómiai, művészeti és filmes érdekességeket is, hogy senki ne unatkozzon. Lesz, aki egy pillanat alatt rávágja a választ, és lesz, aki csak egy jó tipp erejéig emlékszik vissza a suliévekre.

A kvíz kitöltése után a rendszer a legjobb 10 kérdést veszi figyelembe, úgyhogy nyugodtan lazulj el, és élvezd a fejtörést – nincs vesztenivalód, csak nyerhetsz egy kis plusz műveltséget. Olvass még a témában Az oxfordi évem: a film, ami megtanított értékelni a hétköznapi örömöket Okosabb vagy, mint egy kvízbajnok? Teszteld a tudásodat 10 kérdésben! „Nem jött be dolgozni, majd másnap azt mondta, hogy azért, mert eltévedt.” Munkatársak, akikre mindig emlékezni fogsz Ez a híresség lenne a lelkitársad a horoszkópod alapján

Kattints, és derítsd ki, meg tudnád-e állni a helyed egy porladó könyvespolc mögött!

0% Melyik évben tört ki a francia forradalom? 1789 1776 1804 Helyes! Helytelen! A francia forradalom 1789-ben kezdődött a Bastille ostromával, és alapjaiban írta át Európa politikai berendezkedését. Tovább >> Melyik ókori hadvezér kelt át elefántokkal az Alpokon a második pun háború idején? Hannibal Julius Caesar Nagy Sándor Helyes! Helytelen! Hannibal, a karthágói hadvezér i. e. 218-ban vezette seregét elefántokkal az Alpokon át, hogy meglepje a rómaiakat. Tovább >> Melyik ókori civilizáció építette a gízai nagy piramisokat? A mezopotámiaiak Az ókori perzsák Az ókori egyiptomiak Helyes! Helytelen! A gízai piramisokat az ókori egyiptomiak emelték, elsősorban az Óbirodalom korában, fáraóik síremlékeként. Tovább >> Melyik néven ismert az a hadművelet, amely a szövetségesek 1944-es normandiai partraszállását jelentette? Barbarossa hadművelet Market Garden hadművelet Overlord hadművelet Helyes! Helytelen! Az Overlord hadművelet keretében zajlott az úgynevezett D-Day, 1944. június 6-án, amely a nyugati front megnyitásának kulcsmomentuma volt. Tovább >> Melyik a világ legnagyobb korallzátonyrendszere? A Belize-i zátony A Vörös-tengeri zátony A Nagy-korallzátony Helyes! Helytelen! A Nagy-korallzátony Ausztrália keleti partjainál húzódik, és olyan hatalmas, hogy még az űrből is látható. Tovább >> Az emberi szem melyik része szabályozza a pupilla méretét, és ezzel a beeső fény mennyiségét? Az írisz A szaruhártya A recehártya Helyes! Helytelen! Az írisz, azaz a szivárványhártya izmai tágítják vagy szűkítik a pupillát, így szabályozva a szembe jutó fény mennyiségét. Tovább >> Melyik fűszert tartják súlyra vetítve a világ legdrágább fűszerének? A vanília A kardamom A sáfrány Helyes! Helytelen! A sáfrány a krókuszvirág apró bibeszálaiból készül, melyeket kézzel kell szedni, ezért rendkívül drága. Tovább >> Melyik 2008-as filmben alakította Heath Ledger a Jokert, egy posztumusz Oscar-díjat érő szerepben? V, mint vérbosszú A sötét lovag Watchmen - Az őrzők Helyes! Helytelen! Christopher Nolan rendezte A sötét lovagot, amelyben Heath Ledger alakítása a Jokerként máig legendás, és posztumusz Oscart ért. Tovább >> Ki komponálta a világhírű 'Kék Duna keringő' néven ismert művet? Wolfgang Amadeus Mozart Johann Strauss Franz Liszt Helyes! Helytelen! A keringőt Johann Strauss (az ifjabb) szerezte az 1860-as évek közepén, és azóta is a bécsi újévi koncertek elmaradhatatlan darabja. Tovább >> Melyik elem a legelterjedtebb a Föld kérgében, tömegét tekintve? A szilícium Az oxigén A vas Helyes! Helytelen! Az oxigén a Föld kérgének tömegét tekintve a legnagyobb arányban jelen lévő elem, elsősorban ásványok kötött formájában. Tovább >> Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat! Gyenge – de a lelkesedésed kitűnő Úgy tűnik, most nem a te napod volt a tényeké, de ne csüggedj: egy antikvárius is csak sok-sok könyv átlapozása után lett szakértő. Nézz utána néhány érdekes témának, és legközelebb simán beviszed a pontokat. Közepes – szilárd alapműveltség Jól tartottad magad: a legtöbb kérdésre rávágtad a helyes választ, és csak néhány apróság csúszott el. Egy antikváriumban simán eligazodnál, csak a legritkább kötetek árát kéne még megtanulnod. Kiváló – polcról polcra te vezetnél körbe Lenyűgöző tudás! Történelem, földrajz, kultúra – nálad szinte minden területen ott a háttértudás. Ha egyszer antikváriumot nyitnál, biztosan te lennél az, akihez mindenki a legfogósabb kérdésekkel fordulna. Oszd meg az eredményed: Facebook Tetszett a teszt? Iratkozz fel, és hetente küldjük a legjobb teszteket, cikkeket és horoszkópokat! Feliratkozom Hozzájárulok, hogy a Bien.hu hírlevelet küldjön nekem. Az adatkezelési tájékoztatót megismertem. A hozzájárulásom bármikor visszavonható a levelek alján lévő leiratkozó linkkel.

Akárhogy is alakult az eredményed, egy dolog biztos: a tudás sosem öregszik meg, mint egy jó antikvár könyv. Oszd meg a kvízt azokkal, akik szerinted simán dobnák a 10 pontot!

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