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Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!
Pexels

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Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!

Vágó Iza
Írta 2026.10.17.
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10 kérdés történelemből, földrajzból és kultúrából – kiderül, hogy állnál helyt egy antikváriumi polc mögött.

Vannak emberek, akikről lerí, hogy egy könyvtárban nőttek fel – vagy legalábbis úgy mozognak a tények világában, mintha minden polcot ismernének. Egy jó antikvárius nemcsak a könyvek árát tudja, hanem azt is, melyik évszámhoz, melyik festőhöz vagy melyik felfedezéshez kötődik az adott kötet. Ma ilyen fejjel hívunk kvízre.

3 csillagjegy, akinél ősszel új szintre lép a szerelem

Ebben a 13 kérdéses csokorban a történelem kapja a főszerepet, de becsempésztünk földrajzi, gasztronómiai, művészeti és filmes érdekességeket is, hogy senki ne unatkozzon. Lesz, aki egy pillanat alatt rávágja a választ, és lesz, aki csak egy jó tipp erejéig emlékszik vissza a suliévekre.

A kvíz kitöltése után a rendszer a legjobb 10 kérdést veszi figyelembe, úgyhogy nyugodtan lazulj el, és élvezd a fejtörést – nincs vesztenivalód, csak nyerhetsz egy kis plusz műveltséget.

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Kattints, és derítsd ki, meg tudnád-e állni a helyed egy porladó könyvespolc mögött!

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Melyik évben tört ki a francia forradalom?

Helyes! Helytelen!

A francia forradalom 1789-ben kezdődött a Bastille ostromával, és alapjaiban írta át Európa politikai berendezkedését.

Melyik ókori hadvezér kelt át elefántokkal az Alpokon a második pun háború idején?

Helyes! Helytelen!

Hannibal, a karthágói hadvezér i. e. 218-ban vezette seregét elefántokkal az Alpokon át, hogy meglepje a rómaiakat.

Melyik ókori civilizáció építette a gízai nagy piramisokat?

Helyes! Helytelen!

A gízai piramisokat az ókori egyiptomiak emelték, elsősorban az Óbirodalom korában, fáraóik síremlékeként.

Melyik néven ismert az a hadművelet, amely a szövetségesek 1944-es normandiai partraszállását jelentette?

Helyes! Helytelen!

Az Overlord hadművelet keretében zajlott az úgynevezett D-Day, 1944. június 6-án, amely a nyugati front megnyitásának kulcsmomentuma volt.

Melyik a világ legnagyobb korallzátonyrendszere?

Helyes! Helytelen!

A Nagy-korallzátony Ausztrália keleti partjainál húzódik, és olyan hatalmas, hogy még az űrből is látható.

Az emberi szem melyik része szabályozza a pupilla méretét, és ezzel a beeső fény mennyiségét?

Helyes! Helytelen!

Az írisz, azaz a szivárványhártya izmai tágítják vagy szűkítik a pupillát, így szabályozva a szembe jutó fény mennyiségét.

Melyik fűszert tartják súlyra vetítve a világ legdrágább fűszerének?

Helyes! Helytelen!

A sáfrány a krókuszvirág apró bibeszálaiból készül, melyeket kézzel kell szedni, ezért rendkívül drága.

Melyik 2008-as filmben alakította Heath Ledger a Jokert, egy posztumusz Oscar-díjat érő szerepben?

Helyes! Helytelen!

Christopher Nolan rendezte A sötét lovagot, amelyben Heath Ledger alakítása a Jokerként máig legendás, és posztumusz Oscart ért.

Ki komponálta a világhírű 'Kék Duna keringő' néven ismert művet?

Helyes! Helytelen!

A keringőt Johann Strauss (az ifjabb) szerezte az 1860-as évek közepén, és azóta is a bécsi újévi koncertek elmaradhatatlan darabja.

Melyik elem a legelterjedtebb a Föld kérgében, tömegét tekintve?

Helyes! Helytelen!

Az oxigén a Föld kérgének tömegét tekintve a legnagyobb arányban jelen lévő elem, elsősorban ásványok kötött formájában.

Okosabb vagy, mint egy antikvárius könyvkereskedő? Teszteld a tudásodat!
Gyenge – de a lelkesedésed kitűnő

Nő a szőnyegen hasalva nézi a laptopját

Úgy tűnik, most nem a te napod volt a tényeké, de ne csüggedj: egy antikvárius is csak sok-sok könyv átlapozása után lett szakértő. Nézz utána néhány érdekes témának, és legközelebb simán beviszed a pontokat.
Közepes – szilárd alapműveltség

Nő egy pléddel betakarózva ül a kanapén, kezében a távirányító, mellette a macskája fekszik

Jól tartottad magad: a legtöbb kérdésre rávágtad a helyes választ, és csak néhány apróság csúszott el. Egy antikváriumban simán eligazodnál, csak a legritkább kötetek árát kéne még megtanulnod.
Kiváló – polcról polcra te vezetnél körbe

Festmény Frida Kahlo-ról

Lenyűgöző tudás! Történelem, földrajz, kultúra – nálad szinte minden területen ott a háttértudás. Ha egyszer antikváriumot nyitnál, biztosan te lennél az, akihez mindenki a legfogósabb kérdésekkel fordulna.

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Akárhogy is alakult az eredményed, egy dolog biztos: a tudás sosem öregszik meg, mint egy jó antikvár könyv. Oszd meg a kvízt azokkal, akik szerinted simán dobnák a 10 pontot!

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