Ez került fel a „nyári lusta szülő” bakancslistámra

Chelsey Tobiason, a Motherly egyik szerzője, a stressz helyett egy egészen más megközelítést javasol. Lehet, hogy érdemes megfontolni az ő nézőpontját is, mert talán segíthet kicsit lazábban kezelni a nyári kötelezettségeinket:



Egy lassú és nyugodt nyarat tervezek, nagy vágyak és kötelezettségek nélkül, kapkodás és stressz mentesen. „Lusta nyári szülőnek” nevezem magam, de a „lusta” szó gyakran pejoratív jelentéssel bír – az elkötelezettség és a mozgás hiányát sugallja. Amikor én használom ezt a szót, inkább a tervezetlenségre, spontaneitásra gondolok, amit elégedettség és nyugalom kísér. A lustaság számomra nem azt jelenti, hogy nem érdekel, mi fog velünk történni, hanem hogy egyszerűen élvezem a pillanatot és bármikor képes vagyok újratervezni a napomat, ha úgy hozza az élet.



Gyakran hallom más szülőktől, hogy rettegnek a nyártól. Egy barátom mesélte, hogy rengeteg tábort tervezett be gyermekeinek, és amikor megkérdezte, mi mit fogunk csinálni, csak annyit válaszoltam: „Élvezzük a nyarat!”



Minden család más, és mindannyiunknak azt kell tennünk, ami nekünk a legjobb: én is megértem, hogy nem mindenkinek van módja olyan szintre lassulni, mint ami számunkra megadatott. De én azt akarom, hogy a nyaram a hétköznapok egyszerű élvezetéről szóljon: lehet, hogy nem megyünk messze és nem lesz annyi őrült élményünk, de hiszem, hogy az utunk így is hihetetlen lesz.