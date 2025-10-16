„Nem a testem, a lelkem fáradt el” – a novemberi kiégés nagyon gyakori, és nem beszélünk eleget róla
iStock

Címlap / Életmód / Család / „Nem a testem, a lelkem fáradt el” – a...

„Nem a testem, a lelkem fáradt el” – a novemberi kiégés nagyon gyakori, és nem beszélünk eleget róla

Farkas Izabella
Írta 2025.10.16.

A november nem csak az esős időjárást és a korai sötétedést hozza magával, hanem gyakran egy mély, lélekfárasztó kiégést is. Sokunk számára az év vége egyre inkább a túlélésről szól, mintsem az ünnepek örömének várásáról. Vajon miért van ez így? Miért érezzük magunkat kimerültebbnek, mint valaha?

🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

Az évvégi hajtás és annak következményei

Egyre közelebb kerülünk az éves záráshoz, és sok helyen ilyenkor van a legnagyobb munkateher. A határidők gyakran szigorúbbak, a feladatok pedig összegződnek, hiszen mindenki igyekszik még az ünnepek előtt nyélbe ütni a fontos projekteket. Ez a nyomás könnyen stresszhez és végül kiégéshez vezethet.

Ezzel párhuzamosan az év ezen időszakában gyakran kevesebb idő jut magunkra és családunkra. A munkahelyi kötelezettségek az első helyre kerülnek, így az otthoni teendők, a családi és baráti kapcsolatok ápolása háttérbe szorulhatnak.

Oldalak: 1 2 3 4 5

A cikk folytatódik, lapozz!

«Előző
1/5
Következő»
🎥 Év végi fejlődés horoszkóp: ez az, amit még idén kell megfejlődnöd

🎯 Mások ezt olvassák

Ez a Tarot-kártya gyógyítja a lelked – a születési hónapod szerint

Ez a Tarot-kártya gyógyítja a lelked – a születési hónapod szerint
5 csillagjegy, aki sokkal okosabb, mint gondolnád

5 csillagjegy, aki sokkal okosabb, mint gondolnád
5 férfi személyiség, 5 karácsonyi ajándék tipp

5 férfi személyiség, 5 karácsonyi ajándék tipp
Ülj le és számold ki: az 50-30-20 módszerrel egyenesben lesznek a pénzügyeid

Ülj le és számold ki: az 50-30-20 módszerrel egyenesben lesznek a pénzügyeid
Ez vár rád a szerelemben idén márciusban – zodiákusod szerint

Ez vár rád a szerelemben idén márciusban – zodiákusod szerint
Pokoli mézeshetek. 10 sztori, amit elolvasva inkább otthon maradsz az esküvő után

Pokoli mézeshetek. 10 sztori, amit elolvasva inkább otthon maradsz az esküvő után
    Kövesd a Bien.hu cikkeit a Google Hírek-ben is!

    HOZZÁSZÓLÁSOK