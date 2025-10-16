„Nem a testem, a lelkem fáradt el” – a novemberi kiégés nagyon gyakori, és nem beszélünk eleget róla

A november nem csak az esős időjárást és a korai sötétedést hozza magával, hanem gyakran egy mély, lélekfárasztó kiégést is. Sokunk számára az év vége egyre inkább a túlélésről szól, mintsem az ünnepek örömének várásáról. Vajon miért van ez így? Miért érezzük magunkat kimerültebbnek, mint valaha?
Az évvégi hajtás és annak következményei
Egyre közelebb kerülünk az éves záráshoz, és sok helyen ilyenkor van a legnagyobb munkateher. A határidők gyakran szigorúbbak, a feladatok pedig összegződnek, hiszen mindenki igyekszik még az ünnepek előtt nyélbe ütni a fontos projekteket. Ez a nyomás könnyen stresszhez és végül kiégéshez vezethet.