„Nem vagyok boldog a párkapcsolatomban” – miért nehéz kimondani?

Sokszor előfordul, hogy a mindennapok mókuskerekében fel sem tűnik számunkra, hogy egyre kevésbé vagyunk elégedettek. Az elvárások, a rutin és a stressz képesek elfedni a valós érzéseinket, ami miatt nehéz lehet azonosítani, mi is zavar bennünket valójában.
Miért lehet nehéz közölni az érzéseinket a partnerünkkel?
Az érzéseink kimondása sokszor ijesztő kilátásokkal jár. Félhetünk attól, hogy megbántjuk a partnerünket, esetleg attól, hogy a kimondott szavak visszafordíthatatlan következményekkel járhatnak. Azt is érzékelhetjük, hogy a partnerünk esetleg nem fogja megérteni vagy komolyan venni az érzéseinket, ami ugyancsak megakadályozhat abban, hogy nyíltan beszéljünk róluk.
Továbbá, attól is tarthatunk, hogy elveszítjük a biztonságot és stabilitást, amit a jelenlegi kapcsolat nyújt, még akkor is, ha boldogtalanságunk valós.