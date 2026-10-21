Nem is gondolnád, milyen orchideák nyílnak a magyar réteken – ezeket tilos leszedni

Ezek a növények azonban nemcsak szépségük miatt figyelemre méltók: többségük rendkívül érzékeny az élőhelye változásaira, és valamennyi hazai vadon élő orchideafaj védelem alatt áll.
Mitől különlegesek a hazai orchideák?
A kosborfélék (Orchidaceae) a Föld egyik legnagyobb növénycsaládját alkotják. Különleges virágaik sokszor rovarokra emlékeztetnek, ami nem véletlen: egyes fajok a beporzó rovarok megjelenését és illatát utánozva próbálják magukhoz csalogatni a megfelelő partnereket. Mások nektárral jutalmazzák a látogatóikat.
A kosborfélék életében a föld alatt zajló folyamatok is meghatározók. Magjaik csírázásához sok esetben gombakapcsolatra van szükség, és a kifejlett növények életében is fontos szerepet játszhatnak a talajgombák. Emiatt ezek a fajok különösen érzékenyek az élőhelyük megváltozására: a talaj bolygatása, a vízháztartás átalakítása vagy a növényzet eltűnése hosszú távon az egész állomány fennmaradását veszélyeztetheti.
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