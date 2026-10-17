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Nem gondoltam, hogy a szomszédom miatt kell majd „azt a beszélgetést” előbb lefolytatnom a gyerekemmel
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Nem gondoltam, hogy a szomszédom miatt kell majd „azt a beszélgetést” előbb lefolytatnom a gyerekemmel

Kovács Andrea
Írta 2026.10.17.
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Vannak pillanatok, amikre szülőként soha nem tudunk igazán felkészülni – nálam ez sokkal korábban jött el, mint terveztem, és nem is úgy, ahogy elképzeltem. Egy hétköznapi este közepén, a legkevésbé várt pillanatban kellett lefolytatnom "azt a beszélgetést" a kislányommal.

Többször előfordult már, hogy a nappalinkban ülve furcsa hangokra lettem figyelmes. Nem igazán foglalkoztam vele, a lakás alapzaja eléggé elnyomta ahhoz, hogy ne kezdjek nyomozásba. Volt, hogy csak egy pillanatra álltam meg, fülelve próbáltam kitalálni, honnan is jön pontosan a hang, aztán gyorsan visszatereltem a figyelmemet arra, amit épp csináltam. Néha azon kaptam magam, hogy önkéntelenül is felhangosítom a tévét, csak hogy elnyomjam, ami a fal túloldaláról szűrődött át.

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Az egyik este azonban a kislányommal Zitával a nappaliban ültünk, ő csendben színezett, én pedig éppen olvastam, amikor ismét érdekes hangokra lettem figyelmes. Ekkor már elég egyértelmű volt, miről van szó, és próbáltam volna menteni a helyzetet, nyúltam a távirányító felé, amikor Zita felém fordult, és már tudtam, hogy most „az a beszélgetés” fog következni, amivel azt hittem, még várhatunk.

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