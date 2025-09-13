Nem a 7. év a vízválasztó. Jó esélyei vannak a házasságnak, ha megéri ezt az évfordulót
iStock

Nem a 7. év a vízválasztó. Jó esélyei vannak a házasságnak, ha megéri ezt az évfordulót

Ha valaha is gondolkodtál azon, vajon mikor lehet biztosan kijelenteni, hogy „igen, ez a kapcsolat tényleg egy életre szól”, akkor hoztam egy jó hírt! Van ugyanis egy mérföldkő, ami után a statisztikák szerint sokkal kisebb az esélye annak, hogy a házasság válással végződjön. Nem, ezúttal nem a híres „7 év után jön a válság” mantráról van szó – a kutatások szerint ugyanis sokkal inkább a 12. év az igazi fordulópont. De nem rohanjunk ennyire előre!

Tényleg minden második házasság válással végződik?

Sokan halljuk ezt, de a valóság árnyaltabb: EU-szerte bár valóban duplázódott a válások gyakorisága az elmúlt évtizedekben (0,8 válás/1000 főről 1,6-2,0/1000 főre), a trend mára stabilizálódni látszik. Egyes európai országokban – például Romániában vagy Horvátországban – a válási arány meglehetősen alacsony, nagyobb stabilitást jelezve, és az Egyesült Királyságban a válások száma (a 15 évnél rövidebb házasságok esetén) szintén jelentősen csökkent az elmúlt évtizedekben.

De azért vannak negatív mutatók is: Spanyolországban például a 84%-os válási ráta sem elképzelhetetlen. Franciaország hozza a sztereotípiát a maga 50%-os válási statisztikájával, míg Németországban kb. 39%, az Egyesült Királyságban pedig 41% körül mozog ez az arány.

Az eredmények azt mutatják: Európában széles skálán mozognak a házasság stabilitási mutatói, de a 12 éves mérföldkő elérése mindenképp reális és pozitív fordulópontnak tűnik.

