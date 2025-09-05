Ne halogasd az ágyneműcserét: ennyire undorító dolgok történnek, ha sokáig alszol benne

Poratka és a mikroszkopikus szörnyetegek inváziója
Ha túlságosan sokáig marad az ágynemű a helyén, az elsőként fenyegető veszély a poratka elszaporodása. Ezek az apró élőlények szabad szemmel láthatatlanok, de jelenlétük mégis kifejezetten irritáló lehet. Fő táplálékuk a lehullott bőrdarabkák, amikből bőségesen találnak az ágyban. Mivel az agyneműben található párás, meleg környezet különösen kedvez a szaporodásuknak, nem meglepő, hogy allergiás reakciók, irritáció, orrfolyás vagy szemviszketés gyakran kísérik őket.
Ezek az apró bakteriumok és állatkák az alvás minőségét is rontják, hiszen a folyamatos irritáció nemcsak az allergiásoknak okoz problémát, hanem bárki számára zavaró lehet.
