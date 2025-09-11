A NASA kimutatta: így változik az agyad, ha sokáig egyedül élsz

A magány hatása az agyra
Több kutatás kimutatta, hogy a magány, akár választásból, akár kényszerből, jelentős hatással lehet az agyunk szerkezetére és működésére. A NASA nemzetközi szakértői épp ezt vizsgálták az űrhajósoknál, akik hosszú időt töltenek zárt környezetben, távol a Föld társadalmi dinamikájától.
Kiderült, hogy a hosszú távú egyedüllét változtatásokat okoz az agy különböző régióiban, köztük a prefrontális kéregben, amely felelős a döntéshozatalért és a szociális interakciókért. Egy másik érintett terület a temporális lebeny, ami a memória és az érzelmek feldolgozásában játszik kulcsszerepet.
