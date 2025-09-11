A NASA kimutatta: így változik az agyad, ha sokáig egyedül élsz

A modern világban nem szokatlan, hogy hosszan tartó egyedül töltött idő jellemzi az életünket. A technológia fejlődése, az önmagunkba vetett vágyakozás és a világ távoli pontjaira való utazás lehetősége, mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy időnként elszigetelődhetünk a társas kapcsolatainktól. De vajon milyen hatással van ez az agyunkra és az általános mentális egészségünkre?

A magány hatása az agyra

Több kutatás kimutatta, hogy a magány, akár választásból, akár kényszerből, jelentős hatással lehet az agyunk szerkezetére és működésére. A NASA nemzetközi szakértői épp ezt vizsgálták az űrhajósoknál, akik hosszú időt töltenek zárt környezetben, távol a Föld társadalmi dinamikájától.

Kiderült, hogy a hosszú távú egyedüllét változtatásokat okoz az agy különböző régióiban, köztük a prefrontális kéregben, amely felelős a döntéshozatalért és a szociális interakciókért. Egy másik érintett terület a temporális lebeny, ami a memória és az érzelmek feldolgozásában játszik kulcsszerepet.

