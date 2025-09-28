Tudtad? A narancs héja bizonyítottan csökkenti a vérnyomást
Tudtad? A narancs héja bizonyítottan csökkenti a vérnyomást

2025.09.28.

A narancs héjának fogyasztása sokkal több hasznot hozhat a szervezetünknek, mint azt elsőre gondolnánk. Habár legtöbbször a citrusfélék héját kidobjuk, valójában számos értékes összetevő található benne, melyek hozzájárulhatnak az egészségünk megőrzéséhez.

Ezek közül az egyik legkiemelkedőbb a flavonoidok csoportja, melyek különféle antioxidáns tulajdonságokkal bírnak. Ezek az anyagok segítenek a szervezetben lévő szabad gyökök semlegesítésében, csökkentve ezzel a gyulladások és az öregedési folyamatok mértékét.

Hogyan csökkenti a narancshéj a vérnyomást?

A narancs héjának vérnyomáscsökkentő hatása főként a benne található fitonutriensekhez kapcsolódik. Ezek az összetevők bizonyítottan segítik az érfalak rugalmasságának megőrzését, ami alapvető eleme a vérkeringésnek és az optimális vérnyomás fenntartásának.

Továbbá a héjban található kálium is közrejátszik az érrendszer szabályzásában. A kálium fontos elektrolit, amely segíti a szív- és érrendszeri funkciók megfelelő működését, ezzel is hozzájárulva a vérnyomás normalizálásához.

