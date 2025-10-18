Időjárás október 18: hűvös lesz, de kirándulásra alkalmas

ma, október 18-án enyhe időre számíthatsz Magyarországon. A reggeli órákban a hőmérséklet 6-10°C, a levegő felhős, és a csapadék esélye 20%. A szél északnyugati irányból 5-10 km/h sebességgel fúj. Ha allergiás vagy, érdemes figyelembe venni, hogy a pollen szint ma alacsony, az erdőkben a tiszafavirág pollenje jellemző leginkább.

Dél körül a hőmérséklet 12°C-ra emelkedik, a napfény itt-ott megjelenik, és a felhőzet ritkulni kezd. A csapadék esélye 10%, míg a szél 5 km/h körül marad. Az ebédidőben élvezheted a viszonylag derült égboltot, bár az idő semmiképpen sem lesz nyárias.

A délután folyamán a hőmérséklet 14°C-ig kúszik fel, a napocska időnként megjelenik, és a levegő szellősen marad. A csapadék esélye 5%, míg a szél északnyugati irányból 5-10 km/h sebességgel fúj. Az idő ideális egy kellemes sétához.

Este a hőmérséklet 10°C-ra süllyed, a felhőzet megvastagszik, és a csapadék esélye 20%. A szél továbbra is északnyugati irányból 5-10 km/h sebességgel fúj. Vigyázz a hidegebb levegőre, érdemes egy könnyű kabátot venni magadhoz.

Éjszaka a hőmérséklet 4-6°C-ra esik vissza, a csapadék esélye 15%, és a felhőzet félig borult marad. A szél 5 km/h körüli sebességen tartja magát. Az esti időszakban érdemes meleg ruházatot viselni, hogy ne fázz. Az alacsony pollen szint megkönnyíti a légzést az allergiások számára is.