Időjárás október 18: hűvös lesz, de kirándulásra alkalmas

Dél körül a hőmérséklet 12°C-ra emelkedik, a napfény itt-ott megjelenik, és a felhőzet ritkulni kezd. A csapadék esélye 10%, míg a szél 5 km/h körül marad. Az ebédidőben élvezheted a viszonylag derült égboltot, bár az idő semmiképpen sem lesz nyárias.
A délután folyamán a hőmérséklet 14°C-ig kúszik fel, a napocska időnként megjelenik, és a levegő szellősen marad. A csapadék esélye 5%, míg a szél északnyugati irányból 5-10 km/h sebességgel fúj. Az idő ideális egy kellemes sétához.
Este a hőmérséklet 10°C-ra süllyed, a felhőzet megvastagszik, és a csapadék esélye 20%. A szél továbbra is északnyugati irányból 5-10 km/h sebességgel fúj. Vigyázz a hidegebb levegőre, érdemes egy könnyű kabátot venni magadhoz.
Éjszaka a hőmérséklet 4-6°C-ra esik vissza, a csapadék esélye 15%, és a felhőzet félig borult marad. A szél 5 km/h körüli sebességen tartja magát. Az esti időszakban érdemes meleg ruházatot viselni, hogy ne fázz. Az alacsony pollen szint megkönnyíti a légzést az allergiások számára is.