Időjárás október 17.-én: Az ősz átveszi a hatalmat

Ahogy lépsz ki az ajtón 2025. október 17-én, érezni fogod, hogy az ősz lassan átveszi a hatalmat Magyarország felett. A mai időjárás a nyugati szél kis erejével kezdődik, ami frissre hűti a levegőt, de a napsütéstől azért még mindig fázik az ember. Összefoglalva: ma nem lesz meleg, de a nap hozhat egy kis örömöt a búcsúzó szeptembertől.

Reggel 8 órakor a hőmérséklet 6-9 °C között mozog, az északnyugati szél lassan 8-12 km/h sebességgel fúj. Az égbolt áttetszőn felhős marad, esélyed sincs a záporra, mert a csapadék valószínűsége kisebb, mint 10%. Ha hamar indul a napi menet, érdemes egy könnyű kabátot magaddal vinned, mert egy-két helyen még kicsattanhat a harmat is.

Délelőtt 10 és 12 óra között a felhők enyhén elhúzódnak, és előbukkanhat a nap is – bár inkább csak rövid időre. A hőmérő eléri a 10-12 °C-ot, a szél fokozatosan délnyugat felé fordul, sebessége 10-14 km/h marad. Az ég nagy része változóan felhős, a levegő érezhetően szárazabb lesz, ami kellemes sétaidillhez vezet. Fontos: a csapadék valószínűsége továbbra is nagyon alacsony.

Dél felé, 12 és 14 óra között a mai nap legnapsütöttebb részére számíthatsz. A hőmérséklet megközelíti a 13-14 °C-ot, a felhők szintje csökken, helyenként tiszta kék az ég. A szél nyugat-délnyugat felé fúj 12-15 km/h sebességgel, de ez a friss szellő csak könnyed jelleggel böngészik a levegőt. Ha szeretsz kint, főleg parkban vagy a város szívében lenni, ebben az időszakban jár a legjobban a várva várt napfény.

Délután, 14 és 17 óra között a nap lassan elbújik a napsütésnek – a felhők fokozatosan felfigyelnek újra ránk, de a zápor nem fenyeget. A hőmérséklet lassan csökken 13-ról 11 °C-ra, a szél sebesebbé válik (14-18 km/h), de így is elviselhető a séta. Ha otthon maradsz, ne felejts el ablakot nyitni, hogy frissíts egy kicsit a levegőn!

