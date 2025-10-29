5 dolog, amit a hosszú élet kutatói minden nap megtesznek az egészségükért

Sok mindent tehetünk az egészségünkért, de vajon mire helyezik a hangsúlyt azok, akik a hosszú életet kutatják, és első kézből tapasztalják meg, mi járulhat hozzá hosszú távon az egészségünk megőrzéséhez?
1/5 Minden nap mozognak
A közelmúltban végzett kutatások szerint a heti kettő-négy alkalommal a minimálisan ajánlott 75 percnél hosszabb erőteljes fizikai aktivitás vagy heti 300-599 perc mérsékelt intenzitású testmozgás akár 19%-kal csökkenti a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata, és 31%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségben való elhalálozás kockázata.
Ha ez ijesztően sok mozgásnak hangzik, a jó hír, hogy kicsiben is elkezdheted, és valószínű, hogy már ezzel is eredményt érsz el: vannak kutatások, melyek szerint már napi 15 perc könnyű vagy mérsékelt testmozgás is előnyös a hosszú élet szempontjából.
2/5 Ápolják a kapcsolataikat
A társadalmi kapcsolatok szorosan kapcsolódnak a hosszú élethez, a kutatások szerint az erős társadalmi hálók akár 50%-kal is növelhetik a hosszú élet esélyét. A kutatások azt is megállapították, hogy már egy kis szocializáció is összefüggésbe hozható a hosszú élettartammal. A társasági élet ápolása hozzájárulhat a jobb, változatos étkezéshez és a pihentetőbb alváshoz is.
Az Egészségügyi Világszervezet is azt ajánlja, hogy vegyítsük meg a testmozgási rutinunkat, mivel a kutatások szerint azok az emberek, akik többféle fizikai aktivitást végeznek, beleértve az egyensúly- és funkcionális gyakorlatokat az ellenállási gyakorlatokkal együtt, akár 28%-kal csökkentették az esések arányát. Ez azért, fontos, mert az idősebb felnőttek körében az esések (illetve abból származó sérülések) számítanak az egyik vezető halálozási oknak.