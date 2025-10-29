5 dolog, amit a hosszú élet kutatói minden nap megtesznek az egészségükért

A közelmúltban végzett kutatások szerint a heti kettő-négy alkalommal a minimálisan ajánlott 75 percnél hosszabb erőteljes fizikai aktivitás vagy heti 300-599 perc mérsékelt intenzitású testmozgás akár 19%-kal csökkenti a bármilyen okból bekövetkező halálozás kockázata, és 31%-kal csökkenti a szív- és érrendszeri betegségben való elhalálozás kockázata.



Ha ez ijesztően sok mozgásnak hangzik, a jó hír, hogy kicsiben is elkezdheted, és valószínű, hogy már ezzel is eredményt érsz el: vannak kutatások, melyek szerint már napi 15 perc könnyű vagy mérsékelt testmozgás is előnyös a hosszú élet szempontjából.



